По повод решението за отстраняването на варненския кмет Благомир Коцев премиерът Румен Радев заяви, че партиите, които имат представители в Общинската избирателна комисия, трябва публично да обяснят мотивите си.

Румен Радев, министър-председател: „Първо би следвало да зададете тези въпроси на партиите, които имат членове в Общинската избирателна комисия, и защо са стигнали до това решение. Разбира се, пред господин Коцев има редица въпроси, касаещи и „Баба Алино“, и друго незаконно строителство, но аз съм убеден, че отговорът на тези въпроси не трябва да става по такъв начин. Знаете, че има такива проблеми в много български общини. Ако започнем чрез Общинската избирателна комисия да сваляме кметовете един след друг, това означава, че подменяме вота на българските граждани. Затова очаквам партиите, които имат членове в тази Общинска избирателна комисия, много ясно да заявят своите мотиви за отстраняването на господин Коцев от кметския пост. Иначе това не е най-добрият подход и ние трябва да знаем тези мотиви.“

На въпрос защо решението идва точно в този момент, когато времето за провеждане на предсрочни избори изтича, президентът отново подчерта, че отговорност за обяснението носят партиите, представени в комисията.

„Ние нямаме представители на „Прогресивна България“ в тази Общинска избирателна комисия. Така че трябва да питате партиите, които съставят тази комисия, защо са стигнали до това решение. Трябва да чуем като общество мотивите на тези партии – защо свалиха господин Коцев от кметския пост. Елементарно е. Не одобрявам начина, по който се подменя вотът на гражданите. Да, той дължи отговор на много въпроси, но аз не одобрявам начина, по който се случва това“, посочи Радев.

Радев коментира и акциите срещу фалшивите ТЕЛК решения и злоупотребите в системата. По думите му проверките са само началото на по-мащабни действия.

Румен Радев, министър-председател: „Ние вече организираме един цялостен подход към този проблем по няколко причини. Първо, това е огромно натоварване за бюджета, което расте прогресивно всяка година. Ако продължим с тези темпове да се издават ТЕЛК решения, немалка част от които, както виждате, са фалшиви, никой бюджет не може да издържи. Хората виждат какво става. Вие също правите репортажи, БНТ направи много добър репортаж. Това действа деморализиращо на голяма част от нашите граждани, когато виждат как здрави хора имат ТЕЛК и ползват привилегиите, свързани с него, а не достигат достатъчно средства за хората, които наистина се нуждаят от подкрепа. Така че нашият подход е да ограничим до минимум злоупотребите с ТЕЛК, за да можем средствата да насочим към хората, които наистина имат нужда. Те заслужават повече внимание и повече подкрепа.“

По повод недоволството на служителите в Националния осигурителен институт и Агенцията за социално подпомагане Радев призна, че натоварването им е изключително голямо.

„Аз знам, че хората от Агенцията за социално подпомагане и НОИ са изключително натоварени. За тях това е и психическо натоварване, защото всички проблеми в нашето общество, всички социални проблеми минават през тях. Ние наистина високо оценяваме тяхната работа. Правим възможното с този бюджет, за да има повече средства и увеличение на заплатите. Към момента това са възможностите. Но това не означава, че сме спрели да работим с приемането на бюджета. Ще продължим и занапред“, посочи президентът.

По отношение на критиките на опозицията към държавния бюджет Радев заяви, че управляващите трябва да бъдат готови да приемат разумни предложения между първо и второ четене.

Румен Радев, министър-председател: „Аз съм казал, че повече няма да се оправдаваме с предишни управления и с опозицията. Но бих ги посъветвал, когато отправят своите критики, също да си спомнят какво са правили, за да бъде днес бюджетът в това състояние. Разбира се, че сме отворени там, където има разумни предложения, да отговорим. Но когато опозицията прави своите предложения, нека да не гледа само отделен сектор, а да погледне бюджета в неговата цялост. Когато някой прави предложения, нека да каже как ще преконфигурираме балансите вътре в бюджета, защото той е с определен финансов лимит. Нека предложат как да се вместят в този финансов лимит, ако искат да разместят средствата между различните сектори.“

Той допълни, че евентуалните промени между двете четения зависят от народните представители. Румен Радев коментира и избора на нови членове на Висшия съдебен съвет, като изрази очакване те да осъзнават отговорността си пред обществото и върховенството на правото.

Румен Радев, министър-председател: „Очаквам всички членове на Висшия съдебен съвет – както от парламентарната, така и от професионалната квота – да осъзнават ясно своята отговорност пред върховенството на правото и пред цялото ни общество. Защото оттук нататък тяхната дейност е изключително важна, за да се възстанови чувството за справедливост. Това е, което очакваме от тях.“

По повод въпросите за евентуални договорки при избора на членовете на ВСС той посочи, че критериите са били ясно формулирани.