ОИК - Варна отстрани демократично избрания кмет на града Благомир Коцев. Мотивът им е използван отпуск в периода, в който той бе държан незаконно в софийския арест. Това написаха от "Да, България" в позиция, публикувана във Фейсбук.

"Докато е бил в ареста, Благомир Коцев е ползвал платен отпуск, но дните не са му стигнали, за да покрие целия период. Вече има съдебно произнасяне за незаконността на полицейското му задържане. Прокуратурата е връщана от съда на поправителен за работата си по обвиненията срещу Коцев. Ако държавата те е задържала незаконно, прокуратурата се използва за политическа бухалка, а не си върши работата, и заради това не си могъл да ходиш на работа, може ли след това същата държава да те отстрани от поста ти, за който си избран с гласовете на десетки хиляди граждани, точно защото си отсъствал? Това е същината на казуса, по който предстои да се произнесе съдът при обжалване", пишат още от формацията.