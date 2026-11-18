За повишен риск от загуба на зрение, свързан с употреба на инжекции за отслабване и лечение на диабет, предупреждава Американската агенция по лекарствата. Проучване показва, че опасността от т.нар. инфаркт на окото при терапия с GLP-1 антагонисти е по-голяма в сравнение с други медикаменти.

За близо 2 години в Агенцията по лекарствата са постъпили 50 съобщения за нежелани реакции след употреба на инжекции за отслабване. Повечето са за стомашно-чревни инфекции или реакция на мястото на убождането. Има един случай на алергична реакция, един с болка и един с подуване на окото. Ендокринолозите у нас са се запознали с предупреждението на американската агенция по лекарствата за повишен риск от увреждане на зрителния нерв, свързан с лечението с GLP-1 агонисти.

Доц. Румяна Димова, ендокринолог, УСБАЛЕ „Акад. Иван Пенчев“: „При проследяване на 100 000 души в рамките на една година са регистрирани около 6 случая на хора, които са били на тази терапия, спрямо около 4 случая при тези, които са служили за контролна група и не са приемали медикаментите. Тъй като са много малко броят регистрирани случаи на този етап, това е предупреждение, но не можем категорично да кажем, че има причинно-следствена връзка между усложнението и предлагания медикамент.“

Повод за тревога сред пациентите няма, уверяват ендокринолозите. Според офталмолозите т.нар. инфаркт на окото е рядко увреждане на зрителния нерв.

д-р Ристо Трайковски, офталмолог: „Най-честият симптом е безболезнената и внезапна загуба на зрение или, ако не тотален дефект на зрителното поле, силно понижена зрителна острота. Най-често се забелязва и се съобщава от пациента дефект в зрителното поле – замъглено или липсващо зрение в долната част от полето, което ние виждаме при поглед напред.“

В тези случаи консултацията с лекар е задължителна заради опасността от необратима загуба на зрението, предупреждават специалистите. У нас от началото на годината са издадени над 239 000 рецепти за GLP-1 агонисти. Лекарите често срещат пациенти, които сами са си назначили терапия.

доц. Румяна Димова, ендокринолог, УСБАЛЕ „Акад. Иван Пенчев“: „Има много случаи, в които пациент се обръща при мен за второ мнение, след като вече е стартирал дадената терапия, за да потвърдя дали е взел правилното решение или не."

Храненето, двигателната активност, здравословният начин на живот – тези медикаменти не могат да ги заменят. И много от пациентите правят тази грешка – те смятат, че ще си правят нещо, което ще действа за тях и вместо тях.

Европейската агенция по лекарствата е включила предупреждението за риск от увреждане на зрителния нерв в листовката на един медикамент от групата, но няма достатъчно доказателства за този нежелан ефект при други лекарства в нея, твърдят от Агенцията по лекарствата.