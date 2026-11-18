ЕК предложи нов заем за Украйна в размер на 45 милиарда евро за 2027 година. Средствата трябва да покрият две трети от очаквания финансов недостиг на страната в размер на 70 милиарда евро. Въпреки резервите на няколко страни, сред които и България, Урсула фон дер Лайен, очаква единодушна подкрепа от всички членки. Новият заем ще бъде обсъждан от европейските лидери на среща на върха в края на следващата седмица в Брюксел.

ЕС изплаща в момента заем за Киев в размер на 90 милиарда евро, за който се очакваше да покрие нуждите на страната до края на следващата година. След като Русия засили атаките си, стана ясно, че средства няма да бъдат достатъчни. Новият заем ще следва модела на настоящия - средствата ще бъдат заети от капиталовите пазари, обезпечени чрез резерва в европейския бюджет, а Съюзът поема разходите по лихвите на заема.

Валдис Домбровскис, еврокомисар по икономиката: “Предлагаме същият подход и за новия инструмент за подкрепа за Украйна. Той ще бъде част от преговорите по следващата многогодишна финансова рамка, тъй като лихвените плащания по този заем ще станат дължими едва през 2028 г. ”

При предишния заем Унгария, Чехия, Словакия отказаха да участват с покриването на разходите по лихвите. Сега към тях се присъедини и България. София не иска да участва в заем за военна помощ за Киев. Според фон дер Лайен обаче е възможна подкрепа само за невоенната част - в размер на 20 милиарда евро.

Урсула фон дер Лайен, председател на ЕК: “Някои държави искат да насочат средствата си към гражданската подкрепа. И това е възможно, защото заемът има две основни направления: едното е за военните нужди на Украйна, а другото – за бюджетните ѝ нужди. Така че няма проблем държавите, които не желаят да участват във военната част, да насочат ангажиментите си към гражданската подкрепа. ”

Паралелно с финансовата помощ ЕС ускорява съвместните военни проекти с Киев.

Андрюс Кубилюс, еврокомисар по отбраната: “За следващите 2028-ма и 2029-та г. Украйна вече има подписани редица договори за закупуване на ракети Пак 2 и Пак 3 за системите „Пейтриът“. Ракетите Пак 2 ще започнат да се произвеждат и в Германия по лиценз. Сега трябва да убедим държавите членки, които все още разполагат със запаси от ракети, да ги предоставят на Украйна. След това това ще могат да ги заменят с нови от сключените вече бъдещи договори”.

Европейската комисия настоява, че финансовата и военна подкрепа за Украйна и натискът върху Москва вървят паралелно с усилията за мирни преговори. Следващата седмица Брюксел ще представи и новия 22-и пакет санкции срещу Русия.