Европейската комисия предложи днес за предоставяне на допълнителна финансова подкрепа на Украйна в размер до 45 милиарда евро през 2027 г. Този заем ще помогне на страната за преодолее прогнозирания недостиг на финансиране на страната в размер на 70 милиарда евро за следващата година. Тези предложения следват заема на ЕС за подкрепа на Украйна в размер на 90 милиарда евро за 2026 г. и 2027 г. и потвърждават отново трайния ангажимент на Съюза да подкрепя Украйна в контекста на продължаващата агресивна война на Русия.

Законодателният пакет предвижда създаването на нов Инструмент за координирана подкрепа за Украйна, чрез който ще бъде отпуснат заем до 45 милиарда евро. Средствата ще бъдат набрани чрез заеми на капиталовите пазари.

За да гарантира финансирането, Европейската комисия предлага промени в регламента за многогодишната финансова рамка на ЕС. Предвидени са и промени в действащите механизми за подкрепа на Украйна, които трябва да насърчат международните партньори да предоставят допълнителна финансова помощ.

Предложената подкрепа в размер на 45 милиарда евро ще бъде под формата на заем с ограничено право на регресен иск. Това означава, че Украйна ще трябва да изплати главницата само след като получи репарации от Русия.

Предложената подкрепа ще бъде структурирана в два компонента, като до 25 милиарда евро ще бъдат разпределени за военна помощ, а до 20 милиарда евро ще бъдат предоставени като обща бюджетна подкрепа. Подкрепата ще помогне на Украйна да укрепи отбранителните си способности, да поддържа основни обществени услуги и да поддържа икономическата си устойчивост. Тя също така ще подкрепи по-тясната интеграция между отбранителната промишленост на Украйна и Европа. Бюджетната подкрепа ще зависи от провеждането на реформи от страна на Украйна, включително в областта на принципите на правовата държава и борбата с корупцията.

Подкрепата на ЕС за Украйна ще бъде финансирана чрез заеми от Съюза на капиталовите пазари. Новият заем ще бъде гарантиран от бюджетния резерв на ЕС. Бюджетният резерв гарантира програмите на ЕС за финансова помощ за Украйна, приети от 2023 г. насам, и осигурява солидна и икономически ефективна подкрепа за заема.

Европа ще продължи да осигурява максимална подкрепа за Украйна и максимален натиск върху Русия, заяви председателят на Комисията Урсула фон дер Лайен.