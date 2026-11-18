От 2021 г. до лятото на 2026 г. над 130 гигабайта информация е била източени от хакерски групи, заяви министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев в студиото на "Още от деня".

Иван Василев, министър на иновациите и дигиталната трансформация: "Различни международни хакерски групи са имали достъп до различни държавни системи от 2021 г. до лятото на тази година, когато благодарение на надграждането на системата за киберсигурност успяхме да установим, че в системите на държавата има зловредни агенти. Тези зловредни агенти са следили дейността на държавата и институциите и са извличали информация. Повече от 130 гигабайта информация са били източени през тези години. За щастие успяхме да отстраним тези хакерски агенти."

Министърът на иновациите поясни, че хакерските групи са от различни държави и за момента не се знае за какво е използвана информацията.

Иван Василев, министър на иновациите и дигиталната трансформация: "Множество различни правителства през годините не са успели да установят и да се справят с присъствието на тези шпионски агенти. Българската информационна система е много по-защитена от месец май, когато започна мандатът на правителството. Държавата вече е на мястото си – подобрили сме сигурността и сме отстранили чуждестранните хакери, които до преди няколко месеца имаха достъп до информацията на българската държава."

Няма информация лични данни на българи да са били обект на шпионаж, заяви министърът.

За системата СИГМА Василев коментира:

Иван Василев, министър на иновациите и дигиталната трансформация: "Всички публични личности, заемащи държавни длъжности, трябва да попълват декларации за конфликт на интереси и свързаност. Над 500 души, заемали подобни позиции през годините, са свързани с обществени поръчки. Ще видите множество общински съветници, директори на дирекции и бивши заместник-министри. Утре ще представим самата платформа, която е отворена за гражданите. Те могат във всеки един момент да проверят дали някой от нас е бил свързан с обществена поръчка, кога и в какъв период. Ще видим общински съветници, които са действащи общински съветници или председатели на общински съвети, чиито фирми печелят голяма част от поръчките на общината, в която съответният човек е общински съветник."

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