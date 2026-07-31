Министър Иван Василев: Системата СИГМА показва, че над 31% от обществените поръчки са без конкуренция

Над 31% от всички обществени поръчки през последните пет години са били провеждани без реална конкуренция, като стойността им е близо 17 млрд. евро. Това показват данните в системата СИГМА, съобщи в студиото на "Денят започва" министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев. По думите му целта е държавата да създаде условия за повече конкуренция, както при обществените поръчки, така и при разработването на дигитални услуги.

По думите му всеки български гражданин може да провери чрез системата СИГМА как са се харчили публичните средства през последните години:

"Там се вижда, че над 31% от всички тези поръчки, близо 17 милиарда евро, са само с един участник, без конкуренция."

Той подчерта, че ролята на държавата е да създава пазар и условия за участие на повече компании:

"Работата на държавата е да създава конкуренция, да създава пазар и да включва все повече фирми, които да се конкурират за този публичен обществен ресурс. Защото вярвам, че когато има конкуренция, тогава държавата може по-ефективно да разходва така или иначе ограничените ни публични ресурси."

Василев уточни, че става дума не за една конкретна фирма, а за поръчки, при които е имало само един кандидат:

"31% от всички поръчки през последните пет години са печелени в търгове, когато е имало само една фирма, която кандидатства. Не една конкретна фирма, а конкуренция е имало само с един участник. Това е в цялата държава. Това виждаме в СИГМА."

Според министъра основната задача оттук нататък е да се насърчи конкуренцията и в технологичния сектор:

"Това, което правя аз, е да насърчаваме конкуренцията. От гледна точка на Министерството на иновациите и дигиталната трансформация е да направим реална дигиталната трансформация на процесите в държавата и да дигитализираме всички тези услуги, които са важни за гражданите и бизнеса."

По думите му това може да стане само чрез партньорство между държавата и българския технологичен бизнес. Министърът обаче подчерта, че е необходимо да се разшири участието на компаниите, които могат да работят по държавни проекти:

"До момента се забелязва, че една шепа фирми са разработвали софтуер за държавата. Моята цел е да отворим максимално възможността за участие на бизнес."

Според него повече конкуренция означава по-добро качество и по-добра цена:

"Защото когато е конкурентен пазарът, тогава може да постигаме по-добро качество на по-добра цена. И това правя като министър."

По думите на Иван Василев проблемите с липсата на конкуренция се наблюдават в различни сфери, но най-сериозна е концентрацията там, където се разходват повече публични средства:

"Множество са секторите. Най-сериозна е концентрацията в ресурсноемките сектори, т.е. тези, които харчат повече средства. И инфраструктура. Там се забелязват много значителни проблеми."

Министърът съобщи още, че предстои нова версия на системата СИГМА, която ще включва връзка с Търговския регистър. Очакването му е новата версия да бъде представена в следващите седмица-две. Новата функционалност на системата ще позволява проследяване на свързани лица и фирми.

По думите му ще бъде добавена и информация за връзки между фирми и политически лица:

"Защото всяко едно политическо лице, когато заема длъжност в държавата, декларира свързаност с фирми. Тези декларации са публични", обясни Василев.

По думите му около 250 политици излизат със свързани фирми в публичните декларации:

"Всички тези, които са подавали декларации през тези години, самите декларации са публични. Те казват в декларациите: аз вземам тази публична длъжност, имам свързаност с тези фирми. Тези декларации са публични и сега всеки може да ги види. Просто са на неразбираемо място. Ние ще ги направим видими и в СИГМА."

Той уточни, че сред тях има и действащи представители на местната власт:

"Някои са и сега в управлението. Има действащи, например видях общински съветници. Но това не е незаконно. Тоест не е незаконно да имат участие във фирми."

Иван Василев заяви, че целта му не е държавата да изключи бизнеса, а напротив – повече компании да получат възможност да участват:

"Аз се боря за конкуренция, за включване на все повече участници и от бизнеса в разработката на софтуер. Защото няма как да наистина развием тези дигитални услуги само с държавния капацитет. Държавата няма капацитет само да го направи, естествен партньор е бизнесът."

По думите му обаче процедурите трябва да бъдат така направени, че да позволяват реално състезание между компаниите.

Министърът коментира и твърденията за възможен лобизъм и защита на определени интереси в сектора. По думите му не става дума за конкретни обвинения към отделни компании, а за необходимост от повече прозрачност:

"Всичко това е възможно да се е случило през годините. Когато си говорим за борба с олигархичния модел, този олигархичен модел има различни проявления."

Според него задачата е достъпът до публични средства да бъде отворен за повече компании.

Иван Василев коментира и конкретни действия на държавата за прехвърляне на контрола върху определени системи към държавни структури. Като пример той посочи системата за хотелско настаняване, която според него трябва да бъде управлявана от Министерството на туризма и от държавното дружество "Информационно обслужване". По думите му реакциите срещу тези промени са свързани с опит да бъде запазен досегашният модел.

Той коментира и оптимизацията на администрацията:

"Направили сме предложението за нов устройствен правилник, което предстои да бъде гласувано от Министерския съвет и да бъде утвърдено. Все още текат процедурите за това."

По думите му целта е с по-малко хора да бъдат постигнати повече резултати чрез използване на технологии.

Василев каза още, че в момента имаме реалистичен бюджет за 2026 година и се надява да имаме амбициозен бюджет за 2027 година.

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