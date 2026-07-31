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Бюджетът беше обнародван: От утре влизат в сила нови цени на винетките

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Снимка: БГНЕС/Архив
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Законът за държавния бюджет беше обнародван в „Държавен вестник“. Това означава, че още от утре се увеличава:

осигурителната тежест след вдигане на минималните прагове и максималния осигурителен доход. Увеличава се и цената на винетките, както и акцизите върху тютюневите изделия.

Хората, които имат нужда да си купят стаж за пенсия, трябва да имат предвид, че от утре той ще е по-скъп с 14 евро на месец или със 165 евро за година.

Бюджетът тази година е с рекордни приходи и разходи. Приходите са почти 50 млрд. евро, а разходите – близо 57 млрд. евро. Дефицитът е в размер на 5,7% от брутния вътрешен продукт, заради което страната ни влиза в процедура по свръхдефицит.

#бъджет #осигурителен стаж #държавен вестник

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