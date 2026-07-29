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Правителството одобри решение за нови цени на винетките от 1 август

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Правителството одобри решение за нови цени на винетките от 1 август
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Допълнителни приходи в размер на над 22,5 млн. евро през 2026 г. и по над 54 млн. евро годишно през следващите години се очакват в резултат от промяна на цените на винетните такси. В приетото от правителството Постановление за изменение на Тарифата за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа, е заложено увеличение на цените на винетките с 30% от 1 август 2026 г. Това съобщиха от правителствената пресслужба.

За пътни превозни средства с общо тегло до или равно на 3,5 т и къмпинг автомобили от категория M1, таксите за които не са повишавани от внедряването на електронната система през 2019 г., годишната винетка се предвижда да струва 64,50 евро вместо 49,60 евро. Тази такса остава най-изгодна за ползвателите на републиканската пътна мрежа.

Цената на тримесечната винетка ще бъде 35,90 евро вместо 27,61 евро, а на месечната - 19,90 евро вместо 15,34 евро. Седмичната винетка ще стане 10 евро вместо 7,67 евро, уикенд винетката ще стане 6,60 евро от сегашните 5,11 евро. Еднодневната винетка ще се повиши от 4,09 евро на 5,30 евро. От Министерския съвет добавиха, че се предвижда и актуализация на размера на компенсаторната такса за пътни превозни средства с общо тегло до или равно на 3,5 тона, която от 35,79 евро ще стане 46,50 евро.

Допълнителният ресурс от промяната на тарифата ще бъде инвестиран в основни ремонти и рехабилитация на пътища III клас. Част от средствата ще бъдат насочени към подмяна на компрометирани ограничителни системи за пътища (мантинели), полагане на дълготрайна термопластична хоризонтална маркировка и изграждане на автономно осветление в рискови зони. Друга част ще бъде вложена в модернизация на софтуерните модули на толсистемата.

Техническите одити показват, че над 35% от второкласната и третокласната пътна мрежа в страната или общо над 7000 км се намират в незадоволително или лошо състояние. Хроничният недостиг на средства за капиталови ремонти води до преминаване на леки повреди в структурни разрушения на пътната основа. Текущият модел генерира средства предимно за текущи аварийни дейности, но не и за цялостна рехабилитация, посочиха още от кабинета .

Правителството отбелязва, че съвременните стандарти за пътна безопасност на Европейския съюз изискват внедряването на скъпоструващи пасивни системи, интелигентни транспортни системи за управление на трафика, шумяща хоризонтална маркировка и автоматизирано LED осветление. Сегашните постъпления от винетки покриват базови нужди, оставяйки инфраструктурата без необходимия дефицит на защитни елементи.

Предложената промяна в цената на винетките от 1 август гарантира, че сериозна част от новия фискален товар ще бъде поет от чуждестранни ползватели на мрежата, преди местният бизнес и граждани да усетят пълната тежест. Август е месецът с най-висока концентрация на транзитен трафик през територията на страната. Освен това генерираният излишък през есенните месеци ще осигури необходимия финансов буфер за зимното поддържане на пътищата, считат от правителството.

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