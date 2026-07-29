БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
НА ЖИВО: Илияна Йотова обнародва Закона за държавния бюджет
Чете се за: 00:02 мин.
Публикуваха третото класиране за прием в 8-и клас
Чете се за: 00:27 мин.
Детската болница в Бургас получи разрешение за дейност
Чете се за: 02:10 мин.
Премиерът Радев: МВР и службите ще действат още по-твърдо...
Чете се за: 04:17 мин.
Президентските избори ще се проведат на 25 октомври
Чете се за: 00:35 мин.

ЗАПАЗЕНИ

През август в София започва "Лято на паветата"

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Запази

Всеки уикенд през месеца бул. "Цар Освободител" ще бъде затворен за автомобили

август софия започва bdquoлято паветатаldquo
Слушай новината

През август в София започва "Лято на паветата", като през уикендите бул. "Цар Освободител" ще бъде затворен за автомобили, съобщиха от Столичната община.

От "Московска" 33 допълват, че ще се следи как ограничаването на автомобилното движение влияе върху качеството на градската среда, като измерва в реално време показателите на въздуха в района.

Всеки пешеходен уикенд мобилната автоматична измервателна станция на Столичната община ще отчита концентрациите на фини прахови частици (ФПЧ10) и азотен диоксид (NO₂). Данните ще бъдат публично достъпни чрез платформата на Столичната община за мониторинг на качеството на атмосферния въздух.

Инициативата ще даде възможност да бъдат събрани конкретни данни за ефекта от временното освобождаване на една от най-емблематичните градски артерии от автомобилен трафик.

Пешеходната зона ще бъде активна всеки уикенд през август - от 6.00 ч. в събота до 22.00 ч. в неделя. Изборът на периода не е случаен - август традиционно е месецът с най-слаб автомобилен трафик в София, което позволява организацията на движението да бъде адаптирана с минимално въздействие върху ежедневния ритъм на града.

По време на инициативата автомобилното движение по бул. "Цар Освободител" ще бъде преустановено в участъка между ул. "Княз Александър I" и бул. "Васил Левски". Запазва се преминаването при пл. "Народно събрание" и по ул. "Г.С. Раковски". Осигурени са обходни маршрути за автомобилите, а градският транспорт ще продължи да обслужва района, като нощните линии ще преминават по бул. "Княз Александър Дондуков".

С "Лято на паветата" Столичната община прави още една стъпка към по-активно използване на централните градски пространства – като места за срещи, култура и споделени преживявания.

Жълтите павета са един от най-разпознаваемите символи на столицата. Ограничаването на автомобилното натоварване в тази част на града цели да допринесе за опазването на историческото наследство, както и за намаляване на шума и вредните емисии в центъра на София.

#измерване на въздуха #Лято на паветата # бул. "Цар Освободител" #жълти павета #пешеходна зона

Последвайте ни

ТОП 24

След Мондиал 2026: БНТ ще излъчи още пет големи събития пряко
1
След Мондиал 2026: БНТ ще излъчи още пет големи събития пряко
Иван Таков: След задминаване катастрофиралият автобус на "Цариградско шосе" започва да се тресе
2
Иван Таков: След задминаване катастрофиралият автобус на...
Второ заседание в Кочани по делото срещу Ива Михайлова
3
Второ заседание в Кочани по делото срещу Ива Михайлова
Моторист загина при катастрофа във Варна
4
Моторист загина при катастрофа във Варна
Здравният министър Катя Ивкова смени четирима членове на Съвета на директорите на „Бул Био – НЦЗПБ“
5
Здравният министър Катя Ивкова смени четирима членове на Съвета на...
Възмущение след табела от къмпинг „Черноморец“ за забрана за внасяне на храна и напитки на плажа
6
Възмущение след табела от къмпинг „Черноморец“ за...

Най-четени

Ликвидираха нападателя, който уби един човек и рани още 29 на ежегодния прайд в Берлин
1
Ликвидираха нападателя, който уби един човек и рани още 29 на...
Предупрежават за измамни съобщения, изпращани от името на "Пътна полиция"
2
Предупрежават за измамни съобщения, изпращани от името на...
Трима души, сред които и дете, загинаха при тежка катастрофа на магистрала "Марица"
3
Трима души, сред които и дете, загинаха при тежка катастрофа на...
Кофеинът от кафе и чай носи ползи за здравето, показва ново проучване
4
Кофеинът от кафе и чай носи ползи за здравето, показва ново проучване
По-малко валежи и температури между 36 и 41 градуса през новата седмица
5
По-малко валежи и температури между 36 и 41 градуса през новата...
След намесата на БНТ: Започва акция по възстановяването на екопътеката към Чипровския водопад
6
След намесата на БНТ: Започва акция по възстановяването на...

Още от: Здраве

Служителите на дружеството „Бул Био“ прекратиха протестните си действия
Служителите на дружеството „Бул Био“ прекратиха протестните си действия
НЗОК започва Национална кампания за активиране за приложението еЗдраве НЗОК започва Национална кампания за активиране за приложението еЗдраве
Чете се за: 01:25 мин.
Проектът за Националната детска болница ще бъде рестартиран Проектът за Националната детска болница ще бъде рестартиран
Чете се за: 02:15 мин.
Въздушна линейка транспортира 10-годишно дете в тежко състояние от Бургас Въздушна линейка транспортира 10-годишно дете в тежко състояние от Бургас
Чете се за: 00:32 мин.
Детската болница в Бургас получи разрешение за дейност Детската болница в Бургас получи разрешение за дейност
Чете се за: 02:10 мин.
Здравният министър Катя Ивкова смени четирима членове на Съвета на директорите на „Бул Био – НЦЗПБ“ Здравният министър Катя Ивкова смени четирима членове на Съвета на директорите на „Бул Био – НЦЗПБ“
Чете се за: 04:02 мин.

Водещи новини

НА ЖИВО: Илияна Йотова обнародва Закона за държавния бюджет
НА ЖИВО: Илияна Йотова обнародва Закона за държавния бюджет
Чете се за: 00:02 мин.
У нас
Проектът за Националната детска болница ще бъде рестартиран Проектът за Националната детска болница ще бъде рестартиран
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Задълбочават се противоречията в показанията по делото срещу Ива Михайлова Задълбочават се противоречията в показанията по делото срещу Ива Михайлова
Чете се за: 02:10 мин.
По света
Публикуваха третото класиране за прием в 8-и клас Публикуваха третото класиране за прием в 8-и клас
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
"Български пощи" предупреждава за забавяне на обработката...
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Пеканов: България е можела да загуби до 800 млн. евро по Програмата...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Премиерът Радев: МВР и службите ще действат още по-твърдо срещу...
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
Софийска градска прокуратура за делото ВиК - Бургас: Няма данни за...
Чете се за: 01:37 мин.
Сигурност и правосъдие
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ