През август в София започва "Лято на паветата", като през уикендите бул. "Цар Освободител" ще бъде затворен за автомобили, съобщиха от Столичната община.

От "Московска" 33 допълват, че ще се следи как ограничаването на автомобилното движение влияе върху качеството на градската среда, като измерва в реално време показателите на въздуха в района.

Всеки пешеходен уикенд мобилната автоматична измервателна станция на Столичната община ще отчита концентрациите на фини прахови частици (ФПЧ10) и азотен диоксид (NO₂). Данните ще бъдат публично достъпни чрез платформата на Столичната община за мониторинг на качеството на атмосферния въздух.

Инициативата ще даде възможност да бъдат събрани конкретни данни за ефекта от временното освобождаване на една от най-емблематичните градски артерии от автомобилен трафик.

Пешеходната зона ще бъде активна всеки уикенд през август - от 6.00 ч. в събота до 22.00 ч. в неделя. Изборът на периода не е случаен - август традиционно е месецът с най-слаб автомобилен трафик в София, което позволява организацията на движението да бъде адаптирана с минимално въздействие върху ежедневния ритъм на града.

По време на инициативата автомобилното движение по бул. "Цар Освободител" ще бъде преустановено в участъка между ул. "Княз Александър I" и бул. "Васил Левски". Запазва се преминаването при пл. "Народно събрание" и по ул. "Г.С. Раковски". Осигурени са обходни маршрути за автомобилите, а градският транспорт ще продължи да обслужва района, като нощните линии ще преминават по бул. "Княз Александър Дондуков".

С "Лято на паветата" Столичната община прави още една стъпка към по-активно използване на централните градски пространства – като места за срещи, култура и споделени преживявания.

Жълтите павета са един от най-разпознаваемите символи на столицата. Ограничаването на автомобилното натоварване в тази част на града цели да допринесе за опазването на историческото наследство, както и за намаляване на шума и вредните емисии в центъра на София.