Детската болница в Бургас получи разрешение за дейност

Многопрофилната болница за активно лечение на детски болести „Света Анастасия“ в Бургас получи разрешение за осъществяване на лечебна дейност. Новината съобщи днес кметът на града Димитър Николов.

„Държа в ръцете си нещо безценно! Един от най-щастливите дни в живота ми! Разрешителното за дейност на Детска болница „Света Анастасия“ – Бургас“, написа Николов в социалните мрежи.

Документът се издава от министъра на здравеопазването след проверка на готовността на лечебното заведение да извършва заявените медицински дейности. Заявлението беше подадено през Регионалната здравна инспекция в Бургас през март.

Получаването на разрешението беше последното основно административно условие преди сключването на договор с Регионалната здравноосигурителна каса. След приключването и на тази процедура болницата ще може да започне да приема пациенти.

Детската болница „Света Анастасия“ разполага със 142 легла, разпределени в общо 26 клиники, отделения и лаборатории. В нея ще работят структури по педиатрия, детска хирургия, ортопедия и травматология, детска кардиология, гастроентерология, ендокринология, нефрология, неврология, пневмология, хематология и онкология. Предвидени са още детска реанимация и профилирано спешно отделение по педиатрия.

Лечебното заведение е оборудвано със специализирана медицинска апаратура и се очаква да обслужва над 220 000 деца от Югоизточна България. То е изцяло собственост на Община Бургас и ще работи в сътрудничество с медицинските факултети на Бургаския държавен университет „Проф. д-р Асен Златаров“.

За управител на болницата през март беше избран педиатърът д-р Благомир Здравков, който преди това ръководеше Специализираната болница за активно лечение на детски болести „Проф. д-р Иван Митев“ в София.