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Левски и АЕК не си отбелязаха гол пред 40 000 зрители и ще решат всичко на реванша

Станко Димов от Станко Димов
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Чете се за: 05:07 мин.
Спорт
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Много битка и малко положения в мача на Националния стадион.

Армстронг Око-Флекс
Снимка: Startphoto.bg
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Отборите на Левски и АЕК не успяха да си отбележат гол и завършиха наравно 0:0 в първия плейофен двубой за участие в основната фаза на Шампионската лига. Пред 40 000 зрители на Националния стадион „Васил Левски“ двата тима предложиха равностоен мач, в който положения не липсваха, но в крайна сметка не успяха да си отбележат гол.

Гърците бяха по-близо до гол преди почивката, когато удар на Лука Йович се отби в напречната греда. „Сините“ също имаха добри възможности, но не успяха да преодолеят стража на съперника. По този начин интригата се запазва напълно за реванша в Атина, който ще се проведе следващата седмица.

Двубоят започна сравнително спокойно и в началните минути двата отбора не предприемаха никакви излишни рискове. Домакините се опитваха на моменти да прилагат висока преса и да поставят под напрежение гръцките си опоненти, но играчите на Марко Николич не трепнаха. В 17-ата минута Никола Серафимов стреля към вратата на Стракоша, след като получи подаване от фал, но топката преминава покрай вратата.

Първото сериозно положение в срещата дойде в 20-ата минута, когато Лука Йович бе изведен на стрелкова позиция в полето и отправи удар, но топката се отби в напречната греда и излезе в аут.

Десетина минутки по-късно гостите отново бяха близо до откриване на резултата, но двама играчи на АЕК се разминаха с топката след остро центриране от корнер. При последвалото изнасяне на топката, Светослав Вуцов допусна груба грешка и буквално подаде към Лука Йович, вместо към Майкон. Сръбският национал не се поколеба и шутира с по-неудобния си ляв крак, а топката мина на около метър над вратата на „сините“. Тежки няколко минути за играчите на Веласкес.

В 38-ата минута Левски стигна до първото си чисто положение. Алдаир беше намерен с дълъг диагонален пас на десния фланг. Той центрира по земя за Армстронг Око-Флекс, но крилото се забави и не нанесе добър изстрел. Топката попадна в краката на Мехди Мубарик. Халфът отправи удар от границата на наказателното поле, но право в ръцете на Томас Стракоша.

До края на първата част нови опасности нямаше и двата отбора се оттеглиха за почивка при нулево реми.

Разван Марин отправи първия изстрел след почивката, но топката не попадна в целта. В 53-ата минута Левски отговори със страхотен индивидуален рейд на Майкон, който пробяга около 40 метра с топка в краката и шутира, но Стракоша боксира и изби.

Малко по-късно Кристиян Димитров също стреля силно от дистанция, но и този път Стракоша сигурно улови в ръцете си. Постепенно играта се накъса и пред двата отбора почти не се откриваха добри възможности за атака. Логично, в средата на полувремето дойде и ред на смените, с които двамата наставници се опитаха да освежат играта на отборите си. 20 минути преди края на редовното време Разван Марин отново опита късмета си със силен удар извън полето, но пак беше неточен. До края на срещата двата отбора предложиха много здрава битка за всяка топка по терена, но до някакви положения пред двете врати не се стигна.

ЛЕВСКИ - АЕК 0:0

Левски: 92. Светослав Вуцов, 21. Алдаир (88' Хевертон), 31. Никола Серафимов, 50. Кристиан Димитров, 20. Алекс Сентейес, 16. Мехди Мубарик, 3. Майкон (88' Стивън Стоянчов), 35. Сержиньо, 17. Евертон Бала (78' Мазир Сула), 11. Армстронг Око-Флекс (67' Хуан Переа), 7. Рейналдо (78' Асен Митков).

АЕК: 1. Томаш Стракоша, 12. Лазарос Рота, 2. Аролд Мукунди, 44. Филипе Релвас, 3. Ставрос Пилос, 14. Ловро Майер (58' Петрос Манталос), 18. Разван Марин, 6. Каан Кайринен, 11. Абубакар Койта (81' Олексндър Зубков), 90. Зини (81' Мият Гачинович), 9. Лука Йович (58' Барнабаш Варга).

Главен съдия: Глен Ниберг (Швеция).

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