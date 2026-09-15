Мюнхен и Барселона ще приемат финалите в Шампионската лига през 2028 и 2029 година

УЕФА определи домакините на финалите в Шампионската лига през 2028 и 2029 година. Решенията бяха взети от изпълнителния комитет на европейската футболна централа по време на заседанието му в Солун.

Финалът през сезон 2027/28 ще се проведе на 27 май 2028 година на "Алианц Арена“ в Мюнхен, която в турнирите на УЕФА носи името "Арена Мюнхен“.

За германския стадион това ще бъде трети финал в най-престижния европейски клубен турнир. През 2012 година Челси триумфира срещу Байерн след изпълнение на дузпи. Редовното време и продълженията завършиха 1:1, а лондончани се наложиха с 4:3 при ударите от бялата точка.

Мюнхен прие решаващия двубой и през 2025 година, когато Пари Сен Жермен спечели първата европейска клубна шампионска титла в историята си след категоричното 5:0 срещу Интер.

Година след финала в Германия най-големият мач в европейския клубен футбол ще се премести в Барселона. УЕФА повери на "Камп Ноу“ домакинството на финала през 2029 година, който е насрочен за 2 юни.

Стадионът на Барселона също ще приеме финал в турнира за трети път. През 1989 година Милан разгроми Стяуа Букурещ с 4:0, а десет години по-късно арената стана сцена на един от най-паметните финали в историята. Тогава Манчестър Юнайтед обърна Байерн с 2:1 с два късни гола.

Изпълнителният комитет на УЕФА определи и домакините на финалите в останалите европейски клубни турнири. Букурещ ще приеме финала в Лига Европа през 2028 година, а Белград – през 2029-а. В Лигата на конференциите решаващият мач през 2028 година ще се състои в Торино, а година по-късно домакин ще бъде Будапеща.

Ясни са и арените за Суперкупата на Европа. През 2027 година „Йохан Кройф Арена“ в Амстердам ще посрещне победителите в Шампионската лига и Лига Европа, а през 2028-а двубоят ще се премести на реконструираната "Астана Арена“ в Казахстан.