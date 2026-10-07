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Кирил Десподов тренира отново

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БГНЕС
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Спорт
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Капитанът на националния ни отбор няма официален мач от края на март.

кирил десподов сложи спекулациите оставам паок
Снимка: БГНЕС
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Кирил Десподов се завърна към тренировъчните занимания с ПАОК. Капитанът на националния отбор няма официален мач от края на март заради травма на палеца на левия крак.

“Днес, за първи път от пет месеца насам, се включих за кратко в тренировката на отбора. Няма да крия – това беше специален момент за мен, дори и да ставаше въпрос само за малка част от заниманието. След всичко, през което преминах, завръщането на терена заедно с отбора означава много за мен", написа той в социалните мрежи.

Все още не е ясно кога Десподов ще бъде отново на терена за солунци.

#ФК ПАОК #Кирил Десподов

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