Кирил Десподов тренира отново

Кирил Десподов се завърна към тренировъчните занимания с ПАОК. Капитанът на националния отбор няма официален мач от края на март заради травма на палеца на левия крак.

“Днес, за първи път от пет месеца насам, се включих за кратко в тренировката на отбора. Няма да крия – това беше специален момент за мен, дори и да ставаше въпрос само за малка част от заниманието. След всичко, през което преминах, завръщането на терена заедно с отбора означава много за мен", написа той в социалните мрежи.

Все още не е ясно кога Десподов ще бъде отново на терена за солунци.