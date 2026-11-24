Бившият нападател на Левски Валери Домовчийски сподели пред БНТ очакванията си за предстоящото гостуване на българския шампион на Олимпик Марсилия в среща от петия кръг на основната фаза на Лига Европа.

Окончателно само 500 привърженици на "сините“ ще могат да подкрепят любимия си отбор на стадион "Велодром“. От столичния клуб обявиха, че са получили отказ от префектурата на департамента Буш-дю-Рон за отпускането на 300 допълнителни билета.

Сред мотивите за решението са определянето на срещата като високорискова, както и планираният мащабен протест в града в деня на двубоя.

От Левски изразиха остро несъгласие с окончателното решение, посочвайки, че не е спазен регламентът на УЕФА за предоставяне на минимум 5% от капацитета на стадиона за гостуващите привърженици, което в конкретния случай се равнява на близо 3400 билета.

Домовчийски изрази увереност, че независимо от ограничения брой на „сините“ фенове във Франция, те ще окажат безрезервна подкрепа на своя отбор.

"Феновете винаги са подкрепяли отбора, те са важна част от него. Колкото повече привърженици на Левски има на техния стадион, толкова по-добре ще бъде. Но за жалост така са преценили“, коментира бившият нападател.

Според Домовчийски старши треньорът на Левски Хулио Веласкес е способен да намери правилния тактически подход, с който да изненада френския съперник.

"Сигурен съм, че преди мача и през цялата седмица е говорил на футболистите какво трябва да направят. На мен ми остава да им пожелая успех, да играят със сърце и желание, а резултатът, надявам се, ще дойде“, добави Домовчийски.

Левски гостува на Олимпик Марсилия в четвъртък, 26 ноември. Българският представител в Лига Европа заема десето място в класирането на основната фаза със седем точки, докато френският тим е на 31-ва позиция с три пункта.

Вижте повече в репортажа!