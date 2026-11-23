Във връзка с решението на Общинската избирателна комисия (ОИК) във Варна за правомощията на кмета Благомир Коцев, лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов поиска оставките на представителите на партията в ОИК и се разграничава от гласуването им във връзка с мандата на кмета. Това написаха от ГЕРБ в профила си във Фейсбук.

"Бойко Борисов е категоричен, че партията не иска служебна победа в морския град. Напомняме, че на свое заседание на 22.11.2025 г. Изпълнителната комисия на ГЕРБ след консултации с лидера Бойко Борисов, взе решение единодушно да препоръча и помоли членовете на ОИК във Варна, които са излъчени от квотата на ГЕРБ, да гласуват "против" отстраняването на кмета на Варна. С това дадохме и даваме ясен знак, че ГЕРБ никога не се цели в служебни победи, не искаме ГЕРБ и името на партията и на нашия лидер да бъде включвано в някакъв вид политически уйдурми, които имат за цел да променят мажоритарния избор на хората. Същата препоръка получиха и днес членовете на ОИК във Варна, които са излъчени от квотата на ГЕРБ - да гласуват "против" отстраняването на кмета на Варна", пишат от партията.