14 задържани при спецакция срещу фалшиви ТЕЛК решения. Сред тях и четирима лекари, които според източници на БНТ за по-малко от две години имат над 30 000 прегледа и 4000 направления. Операцията е в отговор на данни за мащабни злоупотреби, ощетили хазната с огромни средства. Операцията се проведе в София, Разград и Враца. Една от проверените болници беше Първа градска. От ръководството на лечебното заведение заявиха, че не толерират корупционни практики на нарушения на закона.

Около 8:00 часа сутринта униформени влязоха в Първа градска болница, където работят две ТЕЛК комисии. Близо два часа по-късно полицаите изведоха от сградата жена, която най-вероятно е член на комисия.



– Задържана ли сте, защо сте задържана?

– Не е акция. Това е обикновена рутинна проверка и нямаме резултати.

По неофициална информация разследването тръгва от Разград. Оттам са препращани спорни казуси към Първа градска болница, където е трябвало да се оформи документацията и да се издават решенията. Лекари отрекоха да имат информация за нередности.

– Изненадаха ни. Изобщо не сме очаквали такова нещо. – 15 човека дойдоха тук. Нещо тук търсиха и си тръгнаха.

БНТ: Събраха ли документация?

– Най-вероятно. Те затова са идвали за документация да проверяват.

От ръководството на Първа градска болница се разграничиха от всякакви практики, които противоречат на закона и медицинската етика. Оттам уточняват, че експертните решения се постановяват от членовете на съответната комисия въз основа на медицинската документация и действащите нормативни изисквания, а контролът се осъществява от нормативно определените компетентни институции.

Във Враца и Мездра, отрекоха да е имало полицейска акция. От комисиите в двете общини увериха, че не е имало претърсвания и изземвания на документи днес.

д-р Лиляна Мишева, председател на ТЕЛК, към МБАЛ "Хр. Ботев" – Враца: Никой не е идвал, поне досега днес. Не мога да кажа дали е имало или не, при нас не е идвал никой." Любомира Тошкова, ТЕЛК към МБАЛ – Мездра: "При нас пристигат ТЕЛК-ове, както предполагам във всичките болници на абсолютно случаен принцип, обсъждат се и проблем досега никога не е имало. Нали точно заради това така се въведе тази система електронна за да няма ограничения. Доколкото знам пациентите които се обслужват са от съвсем различни краища на страната. Има от Кърджали, Плевен."

Според източници от разследването схемата е ощетила държавната хазна с огромни средства. Задържани са четирима лекари, петима посредници и двама души, притежаващи фалшиви удостоверения. Все още не е ясно срещу какви пари са издавани фалшивите удостоверения. Още през октомври вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че подобни акции ще се приоритет за МВР и допълни, че в цели области на страната издаването на решения за инвалидност се е превърнало в начин на препитание.

снимки: Тихомир Игнатов, БНТ

По данни на Националната здравноинформационна система от началото на годината в страната са издадени общо 234 361 ТЕЛК решения. Най-много в София, Пловдив и Кърджали. Висока концентрация на освидетелствани лица се отчита още и в областите Видин, Габрово и Враца. Водещите диагнози – инсултът, диабет и сърце.