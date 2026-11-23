В изненадващо решение, производителят на чипове "Енвидиа" върна Дженсън Хуанг като президент, главен изпълнителен директор и председател на борда на директорите.



Американкият президент Доналд Тръмп нарече решението "абсолютно велико" и поздрави компанията.

Хуанг се оттегли по-рано този месец след разкрития за негова афера с китайска бизнесдама, заподозряна за връзки с разузнаването в Пекин.

Според Тръмп, "Енвидиа" трябва да продължи вътрешната си проверка по случая. Новината доведе до рязко повишаване на основните индекси на Уолстрийт при отварянето на днешната търговия. Технологичният НАСДАК регистрира 6-процентен ръст.