270 души от Цар Калоян с фалшиви ТЕЛК решения 20 години са източвали държавния бюджет, без институциите да забележат. Трима лекари и здравен работник подписвали измислените диагнози. Първоначално тарифата била 1500 лева, но с времето скочила на 5 хиляди. Схемата наподобявала финансова пирамида, разкриват от Окръжната прокуратура в Разград. Как се стигна до разплитането й?

Оказва се, че в Цар Калоян не е трудно да получиш инвалидна пенсия, ако си здрав. Трябва само да познаваш правилния човек. Тук не става въпрос само за фалшиви диагнози, а за доходоносен бизнес, в който измислени медицински документи се подпечатвали на конвейр, посредници вербували нови и нови кандидат инвалиди и получавали процент от печалбата, а сметката я плащала държавата. Месец след месец, година след година - докато местен жител не разказал сам в полицейския участък за измамите. Последвали разпити, проверки и задържани. Делото срещу медиците, търгували с болести започва през декември. Преди две години ви разказахме за сто души от Цар Калоян с една и съща диагноза – „разширени вени“.

БНТ: „Каква диагноза имате?“ - „Всякаква. Защо ме снимате? Аз ще си ида в прокуратурата и ще си обясня.“

Днес разследването вече обхваща 270 мними инвалиди.

Тихомир Христов: „В нашия квартал познавам поне 3-4 човека, които имат ТЕЛК, а са здрави като бикове и тия пари, вместо да ги дадат на реално болните, те ги дават на такива, които са здрави.“

90 хиляди лева е най-голямата сума, преведена незаконно по сметката само на един жител на Цар Калоян. Всеки в схемата имал строго определена роля.

Тихомир Тодоров, окръжен прокурор- Разград: „Веднъж когато дадено лице изгражда доверително отношение с определен лекар и започва да му носи образно казано бъдещи мераклии. Дори се получава схемата на BLACK FRIDAY - част от тази сума се дава на човека, който е влязъл в прeстъпната схема преди това. Те посредниците са много, защото всеки нов, може да носи някой друг, който не е бил известен на първия.“

Печелившият бизнес се разраства и се пренася в съседните села Дянково и Езерче, но там хората търсели по-висок процент инвалидност. Затова и заболяванията на хартия били онкологични. Само че в тази добре смазана машина имало един дефект – печатът със старата абревиатура на русенския онкологичен център. Дребният детайл открил доктор Камен Кожухаров.

д-р Камен Кожухаров, управител на КОЦ – Русе: „Веднага схванах, че са си направили фалшив печат, всъщност старият печат, който беше, още когато бяхме междуобластен диспансер по онкологични заволявания, МДО, а ние вече бяхме КОЦ. От всички стотици, само четирима бяха с истинско онкологично заболяване. Тоест това им е било като образец как да структурират другите епикризи. Имаше на някои даже вадени абзаци. Малко шрифтовете различни или самото тониране. Личи си. Не знам там ТЕЛК комисията пък как ги разчита, те отиват много и хората в ТЕЛК комисията са малко и се измарят по цял ден да четеш и да преценяваш. И това е напрежение и те са минавали.“

Мнимите инвалиди обаче едва ли ще върнат неправомерно източените от държавата пари.

Тихомир Тодоров, окръжен прокурор - Разград: „Те имат статута на свидетели по това дело и нямат интерес да премълчат. Те нямат възможност да върнат тия пари, защото са акумулирали изключително високи суми от порядъка на 50,60 хиляди. Те са изпаднали в една летаргия. Те са обект на други досъдебни производства.“

Ако се докаже, че лекарите са издавали документи с невярно съдържание на здрави хора, може да лежат от 10 до 20 години в затвора.