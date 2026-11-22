Непобедената ММА състезателка Дакота Дичева беше специален гост в предаването „Арена спорт“ по БНТ 1. Звездата с български корени пристигна у нас по повод предстоящата галавечер MAX FIGHT 57 в Бургас и разказа за своите амбиции, развитието на бойните спортове и връзката си с България.

Дичева призна, че мечтае един ден да се състезава пред родна публика и да допринесе за популяризирането на ММА у нас.

"Надявам се чрез кариерата си да помогна за развитието на спорта в България и да създам повече възможности за младите бойци. Искам един ден да се бия в „Арена София“. Вярвам, че това може да се случи през следващите години“, сподели тя.

Една от основните теми в разговора беше бъдещето ѝ в професионалния спорт и евентуалното преминаване в UFC. Дичева разкри, че макар това да е била детската ѝ мечта, днес приоритетите ѝ са различни.

"Когато бях малка, голямата ми цел беше да стана шампионка в UFC. Сега обаче съм в PFL и пред мен има много възможности. Искам отново да спечеля шампионския пояс в моята категория. След това ще видим какво ще се случи“, заяви състезателката.

Попитана какво би поискала, ако президентът на UFC Дейна Уайт ѝ предложи договор, тя отговори с усмивка: "Много пари. Но искам и свободата да мога да се занимавам с бокс или да опитвам други неща. Не искам да бъда ограничена само до една възможност.“

Дичева коментира и значението на популярността в съвременните бойни спортове, като посочи, че успехът не се определя единствено от представянето в клетката.

"Този спорт е и развлечение. Трябва да имаш характер, да можеш да говориш пред камерите и да показваш различни страни от себе си. Конър Макгрегър и Ронда Раузи са примери за личности, които привличат огромно внимание. Не е достатъчно само да бъдеш добър боец“, обясни тя.

Особено емоционален момент в интервюто беше разказът за семейството ѝ и българските ѝ корени.

"Баща ми е много горд с българския си произход. Радвам се, че семейството ми може да види всичко, което съм постигнала. Тъжно ми е, че баба ми вече не е тук, за да го види“, сподели Дичева. На въпроса дали иска да бъде най-добрата състезателка в света, или да остави трайно наследство в спорта, тя беше категорична: "И двете. Защото аз съм Дакота Дичева. И тренирам много. Когато искам нещо, работя, за да го постигна.“

В заключение ММА звездата отправи послание към българските си почитатели, с които очаква да се срещне по време на посещението си.

"Аз съм наполовина българка и всичко, което постигна, искам да го споделя с хората тук, в България“, завърши Дакота Дичева.

Цялото интервю с родната звезда в света на ММА вижте във видеото!