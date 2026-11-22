Бившият нападател на националния отбор Мартин Камбуров коментира актуалните теми в българския футбол в интервю за предаването "Арена спорт“ по БНТ. Голмайсторът изрази мнение за предстоящия сблъсък между Левски и Локомотив София, ситуацията в двата пловдивски клуба и проблемите на националния отбор след последните загуби в Лигата на нациите.

Според Камбуров Левски влиза като фаворит в столичното дерби заради по-добрата си форма, но Локомотив София не бива да бъде подценяван.

"Левски влиза като фаворит, разбира се. Отборът е в по-добра форма, но Локомотив София ще има своите шансове. Подкрепям ги, защото ми прави добро впечатление, че са един от малкото отбори с доста българи в състава“, заяви Камбуров.

Той изрази подкрепа и към Любослав Пенев, като подчерта, че специалистът води своя лична битка със здравословните си проблеми.

"Любо е доказано име. Той има друг проблем, с който трябва да се бори, и води тази битка. Пожелавам му успех, защото заслужава да я спечели“, каза бившият нападател.

Камбуров смята, че Локомотив София разполага с качествени български футболисти и има възможност да преодолее трудния период.

"В някои мачове просто нямаха късмет. Когато загубиш два-три двубоя, губиш и увереност. Мисля, че ще излязат от тази ситуация. На „Герена“ се играе трудно, особено когато Левски е в подем, но това е столично дерби и никой не трябва да бъде отписван предварително“, допълни той.

Бившият голмайстор коментира и поражението на Левски от ЦСКА във Вечното дерби. Според него загубата не трябва да води до крайни оценки за представянето на "сините“.

"Левски се справя доста добре. След шампионската титла се държи добре в първенството, а и в Европа се представя силно. Имах очакване, че може да загуби дербито, защото след добрите резултати в Европа футболистите бяха изчерпани психически, физически и емоционално. Не мисля, че трябва да се правят генерални изводи или катастрофа от този мач“, обясни Камбуров.

По отношение на предстоящото гостуване на Олимпик Марсилия в Лига Европа той призова футболистите на Левски първо да се концентрират върху двубоя от българското първенство.

"Първо трябва да си свършат работата в първенството. След това да се насладят на гостуването на „Велодром“. Това е изживяване за всеки футболист. Цяла Европа гледа подобни мачове и съм сигурен, че всеки ще иска да даде най-доброто от себе си“, посочи той.

Камбуров се върна и към един от най-запомнящите се моменти в кариерата си - победата на Локомотив София с 3:0 над Левски на "Герена“, когато отбелязва и трите попадения.

"Играх само година и половина в Локомотив София, но хората ме помнят, сякаш съм бил там много по-дълго. Дойдох през зимата и за 15 мача вкарах 17 гола, с които станах голмайстор на първенството. Три от тях бяха на „Герена“ срещу Левски, който същата година стана шампион. Това е паметен ден за мен и се гордея с него“, сподели нападателят.

В разговора беше засегната и трудната ситуация в Локомотив Пловдив след оттеглянето на Христо Крушарски. Камбуров изрази увереност, че клубът ще успее да преодолее финансовите и организационните проблеми.

"Локомотив винаги е оцелявал. Казвам „ние“, защото съм част от историята на клуба. Винаги сме били в трудни ситуации и сме намирали начин да се справим. Ще бъде трудно, но вярвам, че ще изгрее слънце и на нашата улица“, заяви той.

Бившият футболист на „черно-белите“ изрази надежда, че клубът ще намери нов собственик, който да осигури стабилност и развитие.

"Искам в най-скоро време и ние да имаме президент, който милее за клуба. Феновете много обичат Локомотив и правят каквото могат, за да помагат. От години се мъчим и това не отива на името на Локомотив. Надявам се да се намери решение, но засега няма нищо конкретно“, допълни Камбуров.

Той пожела успех и на Ботев Пловдив, като подчерта, че развитието и на двата пловдивски клуба е важно за футбола в града.

В заключителната част на интервюто Камбуров коментира освобождаването на Кирил Котев от поста технически директор на Българския футболен съюз след загубите на националния отбор от Исландия и Естония.

Той призова за цялостни промени, които да започнат от детско-юношеския футбол и да обхванат както БФС, така и професионалните клубове.

"Трябва да се започне от основата и да се инвестира повече. ЦСКА, Левски и Лудогорец се опитват да поддържат определено ниво, но залагат основно на чужденци. Затова похвалих Локомотив София. По-добре да си 11-и или 12-и в класирането, но да играеш с българи. Отборите, които не преследват шампионската титла или участие в Европа, трябва да дават повече възможности на българските футболисти“, заяви той.

Камбуров завърши с призив за подкрепа към националните състезатели въпреки незадоволителните резултати.

"Не трябва само да ги критикуваме. Тези 10-11 момчета не са най-големите виновници. Напротив, трябва да им даваме самочувствие, кураж и увереност. Най-важното е самите те да повярват, че могат да се представят по-добре“, завърши Мартин Камбуров пред БНТ.

Цялото интервю вижте във видеото!