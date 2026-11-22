С мотошествие под надслов „Домът е обич, не страх!“ институцията на омбудсмана и мотористи от цялата страна отбелязват Международния ден за борба с домашното насилие.

Основното послание на кампанията е, че домашното насилие може да засегне всеки, независимо от социалното му положение. От институцията на омбудсмана заявиха, че домът трябва да бъде място на сигурност, обич и подкрепа, а не на страх, унижение и насилие. В знак на съпричастност с пострадалите мотористите облякоха сигнални жилетки с надпис „Не бий, обичай!“. Посланието е, че истинската сила се проявява в уважението и защитата на по-слабите, а не в насилието.

Велислава Делчева, омбудсман: „Последните месеци виждаме, и благодарение на медиите, толкова много сигнали за насилие, и не само за домашно насилие. Моят призив е да гледаме на насилието и на агресията като на нещо, с което обществото трябва да е непримиримо. Ние да не се съгласяваме това да се случва. Независимо дали е вкъщи, независимо дали е на пътя, независимо дали е някъде другаде – дори и в парламента.“

По данни на Софийската районна прокуратура през 2025 г. са отчетени 2061 преписки и досъдебни производства, свързани с домашно насилие, като 764 от производствата са новообразувани.

Вижте повече в прякото включване на Виктор Борисов