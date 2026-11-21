Европейският шампион по таекуондо Калоян Бинев официално обяви, че ще се кандидатира за президент на Българската федерация по таекуондо. Изборът за наследник на покойния Слави Бинев е насрочен за 19 декември 2026г., когато ще се проведе Общо събрание. Към момента другият кандидат за поста е Димитър Михайлов, който член на двата Управителни съвета и вицепрезидент на централата.

"Аз мисля, че ще имам голяма подкрепа от клубовете, защото знам проблемите на таекуондото. Баща ми направи един олимпийски медал, аз искам да направя още няколко и българските спортисти да жънат още успехи. Ще изляза с моите виждания за спорта, ще представя екипа си, който още изграждам - изцяло съм обграден от професионалисти. Хората, които познавам, са готови да се бият за името на баща ми", сподели вторият кандидат за шеф на българското таекуондо Калоян Бинев.