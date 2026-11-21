Православната църква отбелязва днес празника Въведение Богородично – Ден на християнското семейство и православната младеж. Празникът отдава значение на дома, родителите, децата и ценностите, които се предават от поколение на поколение. В храмовете се отслужват празнични богослужения, на които вярващите присъстват заедно със своите семейства.

Според църковното предание на този ден праведните Йоаким и Анна въвеждат тригодишната Мария в Йерусалимския храм, за да я посветят на Бога.

отец Петър Стефанов: „Йерусалимският храм е бил един особен център на времето си. Това е не само духовен център, където оставените деца, момчета и момичета се учат на вяра. Те се учат и на грамотност, и на ръкоделие, за да може, като израснат занапред, да бъдат пълноценни, да поемат своя път в живота. Именно в една такава обстановка израства Света Богородица.“

На Въведение Богородично важен обичай е събирането на цялото семейство около общата трапеза. Този жест символизира единството между поколенията и напомня, че домът е мястото, където човек получава подкрепа, обич и разбиране.

Вярващи споделят:

„Правя питка. Събираме се семейството с децата. Обядваме. Да сме живи и здрави всички, да има мир на земята. Това е най-важното.“ „Един от големите празници в днешно време, с много голямо значение. Защото силата на нашия български народ е в семейството и във вярата.“

Трапезата на празника следва да бъде постна, без млечни и месни продукти, тъй като съвпада с Коледните пости.