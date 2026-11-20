Два дни след като беше пуснат след планов годишен ремонт, в шести блок на АЕЦ "Козлодуй" е установена техническа неизправност и мощността на блока отново е намалена. Към 12.00 часа днес мощността е достигнала 79% и продължава да се увеличава, съобщиха от министерството на енергетиката. Оттам уверяват, че възникналата ситуация няма отношение към ядрената безопасност на централата.

"На 19 ноември 2026 г. в централата беше регистрирана техническа неизправност, вследствие на която временно е намалена мощността на шести блок. След предприети незабавни действия тази неизправност бе отстранена и още в рамките на същия ден започна поетапно повишаване на мощността съгласно техническите. В ход е проверка за установяване на причините и обстоятелствата, довели до неизправността", обясниха от Енергийното министерство.

От години шести блок на АЕЦ "Козлодуй" има проблеми с един от парогенераторите си, заради което не може да работи изцяло на пълна мощност.

От Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) обясниха, че техническата неизправност се дължи на изключена циркулационна помпа и че няма нарушаване на пределите и условията за безопасна експлоатация на блока. Няма и нарушаване на радиационната обстановка.

"На 19 ноември 2026 г. 6-и блок работи на мощност 98,4%. В 17.14 часа изключва втора циркулационна помпа вследствие на задействане на технологична защита по висока температура на подаваното масло към лагерите на помпата. В съответствие със съществуващите автоматични проектни алгоритми за защита на блока, мощността е намалена до 60,2%.", обясняват експертите.

Установено е, че температурата на маслото е висока заради намаленото количество охлаждаща вода.