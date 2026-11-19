Думите на Доналд Тръмп, че Владимир Путин е негов приятел бяха сред коментираните в Европа. Полският премиер Доналд Туск беше категоричен, че руският президент никога няма да бъде приятел на страната му. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте не е притеснен от срещата в Китай. Според него е нормално лидерите, особено на ядрени сили, да се срещат и да постигат съгласие помежду си.



Френският външен министър Жан-Ноел Баро изрази силен скептицизъм относно разговорите в Китай. Според него тези лидери не могат да се разберат за нищо и от срещата “няма да излезе нищо”. Европейската комисия отказа да коментира личните отношения между Доналд Тръмп и Владимир Путин, но припомни, че Русия под командването на Путин продължава безмилостните си атаки срещу цивилното население и гражданската инфраструктура в Украйна.

Доналд Туск, премиер на Полша: “Президентът Тръмп понякога обича да изненадва хората с избора си на думи и език. Неговият подход към политиката до голяма степен цели да разтърси статуквото и да раздвижи общественото мнение. Не е моя работа да коментирам дипломатическия език на президента Тръмп, но едно нещо трябва да бъде напълно ясно – и вероятно е ясно за всички – че дори президентът Тръмп да смята президента Путин за приятел, принципът, че „приятелят на моя приятел е и мой приятел“, тук със сигурност не важи. Г-н Путин не е наш приятел, нито някога ще бъде."

Марк Рюте, генерален секретар на НАТО: “Не бива да забравяме, че Русия и Съединените щати са големи ядрени сили. Китай е ядрена сила, която тепърва набира мощ. Важно е лидерите на тези държави, включително на ядрените сили, да се срещат. Напълно нормално е тези хора да разговарят и да се опитват да постигнат съгласие кой е най-добрия път напред. Президентът Тръмп непрекъснато полага колосални усилия, за да постигне мир в Украйна, и мога единствено да го приветствам за това."