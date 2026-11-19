Две заседания на два различни Управителни съвета на Българската федерация по таекуондо се проведоха днес. След продължили близо пет часа срещи стана ясно, че новият президент на централата ще бъде избран на 19 декември. Той ще наследи убития Слави Бинев.

Въпреки взетите решения обаче, около управлението на федерацията продължават да стоят редица въпроси без отговор – както за легитимността на двата управителни съвета, така и за състава на клубовете и комисиите, които ще имат право на глас на предстоящото Общо събрание.

Любопитен момент от първото заседание, свързано с Управителния съвет преди Общото събрание през май, беше участието с пълномощно на представител на Ния Темиз – съпругата на Еюп Темиз, обвинен за убийството на Слави Бинев.

След заседанията членът на двата Управителни съвета, вицепрезидент на федерацията и кандидат за президент Димитър Михайлов постави под съмнение прозрачността на проведените срещи. Той заяви, че не е имало предварително обявен дневен ред, а никой от присъстващите не е успял да отговори колко клуба имат право на глас на 19 декември.

Михайлов съобщи още, че предложението му записите от двете заседания да бъдат публикувани публично е било отхвърлено. Самият той потвърди, че ще участва в надпреварата за президент, като срокът за подаване на кандидатурите е 3 декември.

"Няколко тревожни факти са това, че за днешните заседания на Управителните съвети нямаше предварително обявен дневен ред. Също така на мой въпрос и колко са клубовете, които имат право на глас на Общото събрание, никой от членовете на Управителния съвет не можа да ми отговори. Друг смущаващ факт е, че на въпроса ми колко комисии има създадени и какви са те, също никой не може да ми отговори конкретно. Тук проблемът е, че председателите на тези комисии имат глас равен на този на клубовете, които гласуват в Общото събрание. И така ние ставаме една федерация, в която право на глас имат членовете на Управителния съвет, председателите на комисиите, които никой не знае кои са и колко са на брой. И на последно място идват клубовете, които всъщност са двигателят на работата в нашата организация", каза той.

"Искам да има ясни правила и прозрачна работа на всички, които имат отношение към таекуондото", заяви Михайлов.

На въпрос защо синът на Слави Бинев си е тръгнал по-рано от залата, той отговори:

"Не мога да кажа. В началото всички гласувахме да може да присъства, но какво го е провокиралода си тръгне, нямам представа".

Същевременно сериозно предизвикателство пред федерацията остава и спортно-техническата дейност. След освобождаването на Фарзад Золхадри националният отбор е без старши треньор, а отстраняването на генералния секретар Илия Димитров създава допълнителни административни затруднения, включително при регистрациите за международни състезания.

Димитър Михайлов увери, че Християн Георгиев ще участва във финала на Гран при с подкрепата на треньор, като за него ще бъде осигурен човек от щаба. Предстоят и европейските първенства за кадети и състезатели до 21 години.

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