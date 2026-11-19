На този етап не планирам свикването на ново заседание на Консултативния съвет за национална сигурност по темата за морската сигурност на България. Това заяви пред журналисти президентът Илияна Йотова.

Илияна Йотова, президент на България: "Това не означава, че няма да чуем мотивите на опозицията. До този момент призивите за КСНС са само пред вас, медиите. Аз не съм получила никакво официално писмо. Не мисля, че има още какво да се направи от предишното решение, което бяха взела."

Йотова припомни, че на 7 октомври, е имало заседание от почти 5 часа и половина, на Консултативния съвет за национална сигурност, в който са били дадени конкретни предложения и една голяма част от тези предложения и мерки вече са изпълнени.

По думите на Йотова, сред тях е срещата на тримата министри на отбраната – на Турция, България и Румъния. В момента българската държава работи на различни нива и на всички нива, за да може да се случи втората среща, каза още президентът.

Илияна Йотова, президент на България: "Точката за Черно море отново ще бъде тема на следващото заседание на постоянните представители на Североатлантическия съвет в Брюксел следващия вторник. Оттук нататък Черно море ще бъде поставено на всеки един форум, на всяко едно заседание и ще направим всичко възможно да не излиза и от дневния ред на предстоящите срещи на върха в Европейския съюз. В това отношение, идването на председателя на Европейската комисия беше изключително важен знак за нас. Аз ще имам посещение в Румъния и среща с моя румънски колега в началото на следващия месец, в който още веднъж ще поговорим за координацията между двете страни и новите стъпки, които ще предприемем заедно."

Остават, разбира се, и другата част, която и правителството, и мнозинството в парламента се надявам да осъществят в следващите дни, допълни тя. Тя коментира и въпроса дали атаките с дронове срещу кораби в Черно, ако се окажат руски, ще се отразят на отношенията между София и Москва:

Илияна Йотова, президент на България: "Аз не смятам, че тези дронове са насочени срещу България, в нашите териториални години или Русия се опитва да превърне България в част от войната. На ден, може би между 2 и 2 половина, ако трябва да ги разделим, кораба, са атакувани в цялото Черно море."

По повод срещата на президентите на САЩ, Русия и Китай и разговорите им за войната в Украйна, Илияна Йотова каза: