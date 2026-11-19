Треньор номер 1 за месец октомври Сослан Фарниев заяви, че проблемът с вписването на новото ръководство на БФ Борба е престъпление спрямо спортистите.

„2027 година ще бъде изключително важна. Това, което се случва в момента, е престъпление спрямо спортистите. Подобно положение вреди на подготовката преди Олимпиадата и се надявам проблемът да бъде разрешен възможно най-скоро“, заяви Фарниев.

Фарниев също обърна внимание на предизвикателствата пред българската борба през 2027 година. По думите му Международната федерация е променила системата за разпределение на олимпийските квоти, като възможност за спечелването им ще предоставят между седем и осем рейтингови турнира.

Той благодари на новото ръководство на българската федерация, подчертавайки, че без неговата подкрепа националният отбор нямало да може да участва на световното първенство и да завоюва медали.

Фарниев уточни, че вече не е част от треньорския щаб на националния отбор и в момента работи единствено в клуб ЦСКА. Въпреки това той увери, че ще продължи да помага на българската борба.

Треньорът разкри, че спортистите на ЦСКА не са получили никакви средства или заплати от федерацията през последните почти две години. Борците не са финансирани през 2025-а, а за тази година са имали заплати само през първите пет месеца.

Световният шампион по борба Семен Новиков пък очерта най-важната задача пред себе си за 2027 година. Българският национал ще насочи усилията си към спечелването на олимпийска квота за Игрите в Лос Анджелис през 2028-а.

Новиков, който през октомври спечели световната титла на първенството в Астана, беше определен за Спортист №1 на месеца в традиционната анкета на спортните редакции, организирана от пресклуб „България“. Той събра 26 от общо 30 гласа и заслужи признанието за втори път. Първото му отличие беше през август 2024 година, след като стана олимпийски шампион в Париж.

„За мен това признание е голяма чест. Радвам се, че получавам наградата за втори път, и се надявам да не е последният. Ще продължим да носим радост на хората с успехите си. Основната ми задача през следващата година е да си осигуря квота за Олимпийските игри в Лос Анджелис“, заяви борецът.

Той изрази благодарност към всички, допринесли за участието му на световното първенство.