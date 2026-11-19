25 годишна история събрана в десетки кадри - това представлява специалната мемориална изложба, която беше открита на фестивала за планинарско и приключенско кино в Банско. Изложбата е позиционирана на площада пред общината в Банско и ще бъде на разположение на посетителите още месец.

На снимките могат да бъдат видени исторически моменти от 25-годишното съществуване на фестивала, като основна роля имат големите имена от българския и световен алпинизъм и приключенство, които през годините са се срещали с публиката на Банско филм фест и са въодушевявали с постиженията и историите си.



На фотосите има и част от съпътстващата детска програма на фестивала, която и през тази година обхваща стотици деца, които благодарение на специалисти правят своите първи крачки в катерене, пещернячеството и планинарство. Малко по-късно този следобед с огромен интерес се очаква филмът и разговорът с австралиеца Майкъл Дилън - водещо име в световното планинарско документално кино и личен оператор на сър Едмънд Хилари – първият човек, изкачил Еверест.

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