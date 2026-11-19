Над 512 лица, заемали публични длъжности, са декларирали участие във фирми, които са печелили обществени поръчки. Това показва един от анализите в държавния сайт „Сигма“, чиято нова версия представи министърът на иновациите Иван Василев. За да стане обаче информацията ефективна, са необходими законодателни промени. Министърът съобщи още, че и днес продължават кибератаките срещу държавни институции.

Иван Василев, министър на иновациите и дигиталната трансформация: „Сайтът на СИГМА, където днес ще публикуваме и новата версия – надградената версия на СИГМА, беше обект на многократни хакерски атаки и беше свалян многократно в рамките на днешния ден. Но за щастие сайтът е готов и работи.“