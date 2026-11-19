Историческата първа тристранна среща между лидерите на САЩ, Китай и Русия е факт. Доналд Тръмп, Си Дзинпин и Владимир Путин седнаха на една маса в китайския град Шънджън за разговори с много повече символично значение, отколкото очаквания за реални резултати.

Кадри, които ще останат в историята дори този разговор да не роди съществена новина. За първи път лидерите на трите най-големи ядрени сили седнаха заедно в подобен формат. Среща, от която всеки от тях - Доналд Тръмп, Си Дзинпин и Владимир Путин, има какво да спечели.

В предградията на Шънджън, във вила Килин - място, което дава възможност за уединени разговори, президентите на Съединените щати, Китай и Русия за кратко застанаха пред камерите.

Домакинът Си Дзинпин започна с думите, че добрият тон между трите държави не е избор, а необходимост.

Си Дзинпин, президент на Китай: "Като ключови световни сили и постоянни членки на ООН, нашите три държави са длъжни да дават добър пример и да си сътрудничат при решаването на глобалните предизвикателства. Заедно трябва да се грижим за световния мир и стабилност."

Путин, който е инициатор на срещата, призна, че и трите страни са изразили интерес за слагане на край на войната в Украйна.

Владимир Путин, президент на Русия: "Със сигурност трябва да дискутираме глобални и регионални икономически отношения и енергетика. Нашите държави имат много общи интереси за разрешаване на регионалните конфликти, включително и този в Украйна."

Доналд Тръмп направи нетипична за него обрана встъпителна реч.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Днес по много различни начини пишем история."

До последно нито една от трите страни не разкриваше какъв ще бъде дневният ред на разговорите. Очаквано Тръмп повдигна въпроса за контрола върху ядреното разоръжаване - тема, която Пекин не желаеше да обсъжда днес. Освен Украйна, ситуацията в Близкия изток, изкуствен интелект и икономически отношения също са на масата.

Сигнали, че Украйна ще бъде приоритет за него днес, отправи Тръмп още сутринта, когато разговаря с Путин. Среща, която започна по необичаен начин:

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Кой е той? Това е моят приятел."

Путин запази мълчание пред камерите, но по-късно от Кремъл потвърдиха, че основната тема е била Украйна, а съветникът на руския президент - Юрий Ушаков увери и че руският президент "е в добро настроение".

Снимки: АП/БТА и ЕПА/БГНЕС

13 минути - толкова продължи работния обяд между американската и китайската делегации. Тръмп разкри, че по време на снощната гала вечеря двамата са разговаряли в продължение на два часа. А днес приветства начина, по който са преодоляли кризата с митата.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "От търговия и инвестиции, до регионални въпроси и световен мир, Съединените щати и Китай са лидери и няма никой, абсолютно никой друг, който може да прави това, което ние правим." Си Дзинпин, президент на Китай: "Отношенията между Китай и Съединените щати са предимно стабилни и се подобряват."

Според анализатори всеки от тримата президенти печели по нещо - Тръмп отново показа на света, че е лидерът, който умее да разговаря с най-ключовите фигури. Си Дзинпин вложи много усилия домакинстваният от него форум на Азиатско-Тихоокеанското сътрудничество да не бъде засенчен от тристранната среща, но това не се случи. А за изпадналия в международна изолация Владимир Путин самия факт, че е част от днешния формат, е малка победа. Малка обаче е и вероятността днес да сме свидетели на втора Ялта.