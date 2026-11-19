Полицейска гонка с моторист без книжка вчера завърши със задържане в несебърското село Оризаре. 31-годишният мъж управлявал мотоциклет с прекратена регистрация, без регистрационна табела и без предпазна каска. При проверката тестът му за наркотици отчел положителен резултат за амфетамин и метамфетамин. В него е открито и наркотично вещество. Как се е стигнало до преследването и ареста?

Инцидентът е станал на 17 ноември около 14:35 часа. Полицейски служители забелязали мотоциклет без регистрационна табела и подали сигнал на водача да спре. Той обаче не се подчинил и продължил движението си, въпреки включените звуков и светлинен сигнал на полицейския автомобил.

Гл. инспектор Светломир Мудев – началник на сектор „Специализирани полицейски сили“, ОДМВР – Бургас: „Служители на сектора в село Оризаре забелязват мотоциклет, който е без поставена регистрационна табела, и водача без предпазна каска. Тръгват, подават ясен сигнал да спре водачът, който не се подчинява. Използват дори специален режим на движение, звуков и светлинен сигнал. Водачът продължава своето движение. Навлиза в черен път, където губи контрол над мотоциклета и пада. Впоследствие става и побягва пеша.“

След като изоставил мотора, мъжът направил опит да избяга. Полицаите го преследвали пеша и успели да го задържат.

„Близо след километър е успяло да се задържи лицето, което е 31-годишен мъж, криминално проявен, известен на МВР“, допълни гл. инспектор Мудев.

При проверката станало ясно, че мъжът е неправоспособен, а мотоциклетът е с прекратена регистрация от септември тази година. Тестът с техническо средство отчел употреба на амфетамин и метамфетамин. При личния обиск у него било открито и около един грам наркотично вещество, реагирало на метамфетамин.

„Водачът е неправоспособен. Мотоциклетът е дерегистриран септември месец тази година. Също така, след проби с технически средства, е установено, че водачът управлява след употреба на метамфетамин и амфетамин. При направен личен обиск в него също така е открито около 1 грам наркотично вещество, което реагира на метамфетамин.“

При задържането мъжът не е оказал съпротива. По данни на полицията той е криминално проявен и има регистрации за кражби, грабежи и оказване на съпротива на полицейски органи.

„В годините назад също има полицейски регистрации за кражби, грабежи, също така и за оказване съпротива на полицейски органи. Регистриран е, има и присъда.“

Освен традиционните методи за контрол на пътя полицията вече използва и дронове. Само за около час и половина вчера с помощта на безпилотна летателна система са установени десетима водачи, нарушили правилата за движение.

Нарушенията са заснети с помощта на дрон, а установените водачи са санкционирани.