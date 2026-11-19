Съдът трябва да разгледа мярката на граничния полицай, който прегази в Драгоман 18-годишната Милена.

Държавното обвинение настоява за най-тежката мярка за неотклонение - задържане под стража. Срещу него е повдигнато обвинение за причиняване на смърт при управление на моторно превозно средство след употреба на алкохол.

Тежкият инцидент стана на 15 ноември. Близки на момичето, които са били с нея разказаха пред БНТ, че той е карал много бързо и никой не е могъл да реагира. Според данните на прокуратурата при проверката на шофьора на място е отчетена концентрация от 1,63 промила алкохол.