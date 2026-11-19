Очаква се прокуратурата да излезе с повече информация за крайнодясна расистка организация, която беше разбита от ДАНС и полицията. Организацията се самоопределя с наименованието „Ку-клукс-клан“-Дивизия Пловдив. Разследващите достигнали до тях, докато криминалистите работели по убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм.

Вече са повдигнати обвинения на ръководителя ѝ за проповядване и подбуждане към дискриминация, насилие и омраза, основани на раса, цвят на кожата, произход, народност, етническа принадлежност и сексуална ориентация. Той е задържан за 72 часа.

Повдигнати са обвинения и на останалите 10 души от организацията, сред които и четиримата непълнолетни – на възраст 16 и 17 години. При извършените претърсвания на общо 14 адреса в Пловдив и Раковски, както и в два автомобила са намерени, и иззети различни веществени доказателства. Според разследващите, „Ку-клукс-клан“- Дивизия Пловдив съществува от януари миналата година.