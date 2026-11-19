В Берлин е насрочена среща на т. нар. "Коалиция на желаещите".

Лидерите на Германия, Франция, Великобритания, Полша, а също и генералният секретар на НАТО Марк Рюте ще бъдат на разговорите. Там ще са и специалните пратеници на Доналд Тръмп - Стив Уиткоф и Джаред Къшнър.

"Коалицията на желаещите" се събира на фона на настояването на Европа да бъде част от разговорите за край на войната в Украйна.

Германски официални лица съобщават, че целта е да бъде затвърден ангажиментът към осигуряване на гаранции за сигурността на Киев. Европейските съюзници ще излязат и с единен отговор на новините от тристранния формат в Шънджън.