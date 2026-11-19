Разказваме историята на едно колкото обикновено, толкова и специално животно - кравата Серафин. Представителка на почти изчезнал вид, Серафин ще бъде лицето на предстоящото във Франция Международно селскостопанско изложение. Как тя се готви за "изявата" си в Париж?

Това е Серафин - тя е на 5 години и е една от малкото крави от породата Фернандез. За своите стопани - братята Никола и Самюел Вердие, тя е специална, защото е избрана да бъде лицето на предстоящото през февруари Международно селскостопанско изложение.

Серафин изпитва сценична треска - нейната задача никак не е лека, тъй като на миналогодишното изложение заради заболяване не е допусната нито една крава. Но с красивата си червена козина и изразителен поглед очакванията са да очарова посетителите.

Никола Вердие, собственик на Серафин: "Трябва да бъде правилно подстригана, за да изглежда перфектно, когато пристигнем на изложението." Самюел Вердие, собственик на Серафин: "Избрахме нея, защото е търпелива, лесно се води, кротка е и още от раждането си обича да бъде галена."

Серафин вече се подготвя за пътуването си до Париж.

Всеки ден в обора слуша музика на Linkin Park, а изборът далеч не е случаен.

Никола Вердие, собственик на Серафин: "Пускаме ѝ музика през високоговорител, за да свикне със звуци, които обикновено не чува – шумове и по-динамична музика. Това е полезно за нея, защото в Париж ще чуе най-различни звуци – духови оркестри и вероятно хора, които ще вдигат дори повече шум от певеца на Linkin Park. Затова трябва да свикне с всичко."

В началото на миналия век породата Фернандез, която дава както мляко, така и месо, е широко разпространена по френските пасища. Само в Пюи-дьо-Дом се отглеждат над 140 000 животни. Но след Втората световна война фермерите са призовани да отглеждат по-млекодайни породи. Така в края на 70-те от вида остават по-малко от 200 крави. Братята Вердие и други стопани са се заели с опазването им и днес в региона Оверн, от където произхожда породата, има около 4000 крави и 60 бика.