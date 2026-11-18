Да се ускори дигитализацията на библиотеките в страната и да се осигури онлайн достъп на гражданите, учениците и изследователите. Това беше една от темите на днешния национален форум "Библиотеките - памет за бъдеще".



В момента 1030 от общо 2800 библиотеки в страната са оборудвани технически и дигитализирани. Изграждат се и седем дигитални хъба в регионални библиотеки. С 27 милиона евро по Плана за възстановяване и устойчивост се цифровизират архивите на 28 музея и 10 библиотеки, както и тези на БНТ и БНР. В същото време, средствата за култура в бюджета намаляват. Средната заплата на един библиотекар в регионална билиотека е около 1000 евро, като тези в читалищата получават минимална заплата.

Спаска Тарандова, изпълнителен директор на Фондация "Глобални библиотеки - България": "Аз мисля, че заплащането трябва да бъде около 1500 евро, което пак е ниско. И затова билиотекари бягат и предпочитат да станат учители, защото малко или много в годините заплатите на учителите се повишиха, но на билиотекарите, на музейните работици, на читалищните изостанаха."