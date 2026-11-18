Фалшиви профили в социална мрежа предлагат инвестиционни съвети от името на Българската асоциация на управляващите дружества.

Атанас, който работи във финтех индустрията, е един от хората, които са били потърсени от измамниците. Първоначално нищо не изглеждало съмнително, но когато поискал да го свържат със свой приятел, който работел там, комуникацията станала съмнителна.

Атанас Делигегов: „Знам, че ако нещо се случи, ще се свърже с мен. Те да се свързват с друг профил към мен, беше малко странно и директно им писах да ме свържат с въпросния човек. Те продължаваха да ми пращат други съобщения, игнорирайки това, което съм казал. Там вече бях сигурен на 100%, че е измама.“

Измамниците използвали изцяло идентичността на страницата на Асоциацията на мениджърите на взаимни фондове. Дори към тях също било отправено предложение за инвестиционни съвети.

Наталия Петрова, изп. директор на Българската асоциация на управляващите дружества: „Имах възможността да си комуникирам с единия от профилите – установих, че начинът, по който комуникират, вероятно използват изкуствен интелект, защото самият изказ беше различен – видяхме и арабски знаци.“

От КФН съветват при измама да се изискват допълнителни данни, които могат да се потвърдят от независим публичен източник, справка в регистрите на регулатора дали дадена фирма има лиценз и не на последно място –да се спре комуникацията и да се подаде сигнал до тях и МВР.

Наталия Петрова, изп. директор на Българската асоциация на управляващите дружества: „Да не се доверяват, да не споделят техните лични данни, кодове за достъп, ако някой иска инвестиционна консултация, без тя да бъде предварително поискана от тях.“

От Асоциацията съобщават, че поне фалшивите профили, които са установили, са изчезнали.