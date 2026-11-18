Крайнодясна расистка организация, самоопределяща се с наименованието „Ку-клукс-клан“ – Дивизия Пловдив, беше разбита от ДАНС и полицията. Окръжната прокуратура повдига обвинения на 11 лица, сред които и четирима непълнолетни, за участие в организацията и призиви за насилие в интернет. Разследващите достигнали до организацията, докато криминалистите работели по убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм.

Специализираната акция е проведена от служители на полицията в Пловдив и ДАНС под ръководството на Окръжната прокуратура – Пловдив. При извършените претърсвания на общо 14 адреса в Пловдив и Раковски, както и в два автомобила, са намерени и иззети различни веществени доказателства. Сред тях – книги, тефтери, значки, дрехи със специфична символика, телефони, маски, свастики и други вещи, доказващи принадлежност към крайнодясната организация „Ку-клукс-клан“ – Дивизия Пловдив. На един от адресите е било открито и знамето на пловдивската структура.

Установено е, че нейните членове са се събирали на различни публични места в Пловдив, включително и в заведения. Според разследващите организацията съществува от януари миналата година. Вече са повдигнати обвинения на ръководителя ѝ за проповядване и подбуждане към дискриминация, насилие и омраза, основани на раса, цвят на кожата, произход, народност, етническа принадлежност и сексуална ориентация. Той е задържан за 72 часа.

Повдигнати са обвинения и на останалите 10 души от организацията, сред които и четиримата непълнолетни – на възраст 16 и 17 години. Все още не е ясно дали този случай е свързан с неонацистката организация „Кръв и чест“, която беше разбита отново при акция на ДАНС и полицията в средата на август.

Според специалистите особено опасно е участието в подобни групи на деца. Защо те се подлъгват изключително лесно и това остава скрито за родителите им?

д-р Веселин Герев, психиатър: „Тази възраст между 16 и 18 години се променят авторитети, приоритети и такива организации стават един вид убежище за младежите, защото в тях е натрупана много агресия. Търсят се специално такива, които искат изява, които са склонни да бъдат манипулирани. Пловдив е така нареченият работнически град. Практически хората са целият ден на работа и не могат много да контролират децата си. И това, разбира се, става повод, след като те нямат и внимание от страна на родителите, да бъдат привлечени от такива организации, които да им дадат поле за изява и за някакъв тип доминация.“

Утре се очаква полицията и прокуратурата да изнесат още данни за дейността на организацията.