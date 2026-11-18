Властите в Скопие и Атина арестуваха петима заподозрени за участие в инспириран от Иран заговор за убийство на лице в Гърция. Според гръцки медии мишената е родена в Израел и работи за израелска компания в страната.

Службите на Република Северна Македония са разкрили мрежа, ръководена от ирански гражданин, свързан със службите на Техеран, и ирански престъпен бос, който е помагал за вербуване на изпълнители. Гърция съобщи, че е задържала гражданин на Република Северна Македония на 12 ноември, който е бил екстрадиран в родината си. Впоследствие при операция там има още четири ареста. Задържаните са криминално проявени и са пътували до Иран за среща с техния кукловод, твърди гръцкото разузнаване.

Посолството на Иран в Атина отхвърли обвиненията за подготвян заговор за убийство като "абсолютно безпочвени" и ги определи като част от израелска кампания за дискредитиране на страната.