Властите в Скопие и Атина арестуваха петима заподозрени за участие в инспириран от Иран заговор за убийство на лице в Гърция. Според гръцки медии мишената е родена в Израел и работи за израелска компания в страната.
Службите на Република Северна Македония са разкрили мрежа, ръководена от ирански гражданин, свързан със службите на Техеран, и ирански престъпен бос, който е помагал за вербуване на изпълнители. Гърция съобщи, че е задържала гражданин на Република Северна Македония на 12 ноември, който е бил екстрадиран в родината си. Впоследствие при операция там има още четири ареста. Задържаните са криминално проявени и са пътували до Иран за среща с техния кукловод, твърди гръцкото разузнаване.
Посолството на Иран в Атина отхвърли обвиненията за подготвян заговор за убийство като "абсолютно безпочвени" и ги определи като част от израелска кампания за дискредитиране на страната.
Александър Янев, Бюро за обществена сигурност на РСМ: "При обиските служителите иззеха електронни устройства, включително мобилни телефони, лаптоп, персонални компютри и флаш памети. Конфискувани са и записки с данни за контакти, скици с отбелязани места, както огнестрелни оръжия и боеприпаси, притежавани без разрешителни. Конфискуваните предмети ще бъдат подложени на допълнителни проверки, анализ и съдебна експертиза."