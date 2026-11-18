Увеличаване на бюджета на Министерството на външните работи с близо 3 милиона и 700 хиляди лева, 5% ръст на заплатите на дипломатите и средства за здравно осигуряване на служителите зад граница. Това предвижда проектобюджетът за 2027 година, представен от външния министър Велислава Петрова.

Сред важните за ведомството приоритети Петрова открои развитието на ролята на България като член на Европейския съюз и НАТО, засилването на икономическата дипломация, консулския капацитет и работата със сънародниците ни зад граница. Предвиждат се също дигитализация на услугите и привличане на млади кадри в дипломатическата служба.

Предвижда се привличане на млади кадри в дипломацията, които да започват кариерата си още след придобиване на бакалавърска степен, а кариерното им развитие да бъде обвързано и с работата в по-трудни и рискови задгранични мисии.

В отговор на въпрос първият ни дипломат заяви, че европейските ѝ колеги все по-рядко поставят въпроса за евроинтеграцията на Северна Македония, тъй като българската позиция вече е ясна, а липсата на напредък се дължи на бездействието на Скопие. По повод срещата между Тръмп, Си Дзинпин и Путин в Китай министърът определи отсъствието на Европа като сериозен повод за притеснение и подчерта, че до мирно решение не може да се стигне без европейско участие.