Това е бюджет на заздравяване на основите, на засилването на връзките с гражданите и поставянето на една посока, в която българската дипломатическа служба ще представя България по възможно най-добрия начин и ще защитава националния интерес, заяви министърът на външните работи Велислава Петрова.

Велислава Петрова, външен министър: "Увеличаване на консулския капацитет и работата с общности зад граници са сред приоритетите в бюджета за 2027 г. на Министерството на външните работи. Силна дипломация се гради с професионализъм, ясни правила и достойни условия."

Петрова посочи, че от 2009 г. до 2025 г. насам бюджетът на министерството е намалял с 40% и няма как да се очаква за една година тази тенденция да бъде преодоляна.

Велислава Петрова, външен министър: "Основен приоритет е засилването на икономическата дипломация - разговори с представители на бизнеса, различни възможни инвеститори на туристическия бранш, но е факт, че голяма част от тях срещат трудности с това да получат визи за възможни инвеститори, туристи."

По думите ѝ това, което може да направи МВнР, е да улесни този процес и да направи така, че да има по-голям капацитет за по-лесното му случване.

Велислава Петрова, външен министър: "Затова засилването на консулския капацитет, както в централното управление, така и в задграничните представителства е един от приоритетите и получи финансово обезпечение с увеличението от 3 696 300 евро в бюджета. Това ще даде възможност за засилване на консулския капацитет в страни, в които има недостиг на хора и невъзможност за обработка на документи."

Тя каза още, че удвояването на консулските представители в Истанбул е първа фаза на този процес.