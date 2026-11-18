В продължение на пет години хакери са имали скрит достъп до мрежите на държавната администрация, като са успели да източат най-малко 130 гигабайта информация, равняваща се на над 62 милиона страници документи. Това обяви на брифинг в Министерския съвет днес министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев. По казуса вече е изпратен сигнал до прокуратурата, която трябва да провери действията и бездействията на държавните органи през този период.

Хакерите пробиват държавната администрация още през 2021 г. Атакуващите са проникнали в оналайн инфраструктурата, чрез която институциите обменят документи и информация. Те са се придвижвали между отделните компоненти на системите и са събирали чувствителни данни.

Иван Василев, министър на иновациите и дигиталната трансформация: "Това е най-продължителният и най-мащабният известен случай на кибершпионаж срещу български институции."

Велизар Върбанов, директор на дирекция „Киберсигурност и защита“ МИДТ: "От сървъри, системи, работни станции, мрежови устройства и цялата инфраструктура на дадените ведомства." Иван Василев, министър на иновациите и дигиталната трансформация: "Тази активност е останала незабелязана години наред за много министри и много правителства, защото досегашните средства за защита не работеха като единна интегрирана система."

Пробивът е открит през август тази година след внедряването на новата национална система за киберсигурност. Тогава е бил установен неоторизиран достъп до административни мрежи. Зад кибершпионската операция стоят няколко международни хакерски групи, чиято активност е засечена от различни точки по света. Няма установени доказателства дали извършителите са действали самостоятелно, организирано или по поръчка на чужди разузнавателни служби.

Иван Василев, министър на иновациите и дигиталната трансформация: "Не знам какво са правили хакерите с тази информация, която са извличали от българската държава важното е, че вече не я извличат. Спряхме ги, отрязохме им достъпа. Надграждаме системите за киберсигурност." Велизар Върбанов, директор на дирекция „Киберсигурност и защита“ МИДТ: "Обикновено подобни хакерски групи не се интересуват от финансово мотивирани атаки, не са самостоятелни хакери, не се интересуват от лични данни. Те се интересуват от информацията на дадена държава."

"Данните могат да бъдат прихванати, но не са променяни по информацията, която имаме към момента."

Според ИТ експертите атаката не е засегнала финансови институции и няма риск за личните данни на гражданите.

Иван Василев, министър на иновациите и дигиталната трансформация: "Проверките до момента не са открили компрометиране на лични данни на български граждани."

Велизар Върбанов, директор на дирекция „Киберсигурност и защита“ МИДТ: "Към момента видимостта, която имаме е само към държавни институции. Защо, защото националната система за киберсигурност към момента е изградена така че да обхване 49 държавни администрации."

Има ли виновни за бездействието на институциите през последните 5 години, предстои да установи прокуратурата.