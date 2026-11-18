Уникален трезор е разположен в Регионалната библиотека в Русе. В него няма банкноти или скъпоценности, а страхове. Стотици хора вече са оставили там това, което ги плаши. Защо го правят и можем ли наистина да се разделим със страховете си?

В основата на инициативата е русенският писател Димитър Миленков, който е бивш банкер. Той написва книгата „Трезор за страхове“, но иска да направи повече за хората, които се отказват от целите и мечтите си. Затова изработва физически трезор, в който всеки може да депозира своя страх.

Димитър Миленков, писател: "Има си доста голям интерес и добри отзиви от хората. Дори някои споменаха, че действително им помага това, че освобождават страховете си, написват ги и ги освобождават в него. Всички наши възможности, нашите мечти, нашият потенциал винаги седят отвъд тази стена от страхове, която всъщност ние създаваме."

Татяна Радева е ползвала трезора повече от веднъж. Всеки път чувства облекчение и събира смелост да се изправи срещу това, което я плаши. Вече преодолява страха от шофирането и границите, които си е поставяла поради липсата на средства.

Татяна Радева: "Винаги когато съм имала някаква мечта или нещо, първо съм си казвала "ами аз сега нямам пари". И дотам, стопирам това нещо и не тръгвам да осъществявам мечтата си. Докато сега си казвам "добре, в момента нямам, не знам откъде мога да имам средства". И просто тръгвам, крачка по крачка малка."

И докато много наши страхове са свързани с неща от ежедневието, други са екзистенциални.

д-р Коева, специалист по превантивна медицина: "Страхът от неизвестното ни кара да изпадаме в състояние на безпомощност, беззащитност и т.н. И в случая най-лошото, което ни причинява е, че първата реакция е да го отречем. А в същото време, осъзнавайки какъв е коренът на страха, ние можем да направим чудеса."

Димитър Миленков организира беседа, на която всеки можеше да депозира анонимно страховете си в трезора.

Димитър Миленков, писател: "Когато хората видят, че всъщност и други хора имат такива предизвикателства като тях, това е някак си облекчаващо. Това дори е освобождаващо и всъщност помага човек да освободи страховете си и да продължи така по-леко без тях."

Много хора вероятно не виждат реален ефект в това да напишеш страха си на лист хартия и да го пуснеш в трезор. Твърде често обаче именно такива символични малки стъпки са причината да променим живота си към по-добро. Всеки има своите страхове и ако не знае как да ги преодолее, вече има едно място в Русе, където да се освободи от тях.