На прага на зимния сезон натоварени пътища в Хасковска област са без маркировка. Десетки са сигналите за опасностите по тези участъци. Част от отсечките за ремонтирани, но маркировка не е положена, други все още са в ремонт.

Липсва маркировка по пътя Хасково – Кърджали, който през лятото поема трафика към Маказа, натоварен е и през зимата.

Милчо Григоров: "Има и фатални случаи съвсем скоро на Николово с двама загинали, доколкото знам. И често чувам, че пожарни и полиция хвърчат, значи има проблеми постоянно. Това е първокласен път." Златко Латунов, кмет на с. Конуш: "Постоянно пътувам по този път. Подал съм сигнали многократно, нали, към Областна администрация, към КАТ, към Община. Идват, констатират."

Сигнали подава и "Пътна полиция", обезпокоена от състоянието на пътища в областта.

инспектор Николай Каменов, отдел "Пътна полиция" – Хасково: "Полицейските служители са извършили оглед на пътната мрежа, разположена на територията на област Хасково, като са установили, че на републиканските пътища липсва частично или пълно пътна маркировка. За констатациите са изпратени сигнални писма до администрацията, управляваща пътищата. Въпреки това пътна маркировка не е положена или пък възстановена."

Според отговора, който БНТ получи от Агенция "Пътна инфраструктура" за част от пътищата вече е възложена доставка на маркировка, за други това тепърва предстои.

инспектор Николай Каменов, отдел "Пътна полиция" – Хасково: "Статистиката сочи, че в един период от две години са настъпили 30 броя пътнотранспортни произшествия. При тях са загинали двама граждани и 18 са били ранени."

Пътните полицаи апелират за повишено внимание на шофьорите и по пътя Пловдив – Хасково – Капитан Андреево.

инспектор Николай Каменов, отдел "Пътна полиция" – Хасково: "Да се съобразяват с пътните условия, да намалят скоростта, да увеличат дистанцията, при ограничена видимост да използват специални светлини при мъгла и основно да бъдат по-концентрирани и да избягват рисковите маневри."

Според АПИ по първокласния път от Пловдив до границата с Турция маркировка ще има до края на март догодина.