Привърженици на ЦСКА продължават да се редят пред централния вход на стадион "Българска армия" с желанието да се сдобият с фен карти, които дават достъп до най-модерното спортно съоръжение в България.

Над 40 000 запалянковци вече са закупили своята пластика, а интересът в последните дни е особено голям с оглед на предстоящото пускане в продажба на билетите за двубоя от Лига на конференциите срещу турския Трабзонспор.

Въпреки работния ден, опашка от 50 души се вие на централната алея пред стадиона.

ЦСКА ще изиграе три мача на "Българска армия" до края на годината - срещу Трабзонспор на 26 ноември в Лигата на конференциите, на 5-и декември срещу Септемеври и на 17-и срещу швейцарския Тюн.