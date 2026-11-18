Женският национален отбор на България по баскетбол кацна на родна земя след изключително важната победа над Чехия, която записа снощи. Успехът доближи селекцията на Таня Гатева до мечтано участие на Евробаскет 2027.

„Този отбор го градим от три години. Събра ни един мотив. Чухме група хора, които казаха, че женският баскетбол в България го няма и вече е изчезнал. Ние отказахме да се примирим с това нещо и решихме да се борим. И така до ден днешен, до вчерашната победа. Смятам, че във всяка една квалификация надграждаме и ставаме все по-уверени“, коментира Гатева пред БНТ.

Тя сподели и как би се чувствала, ако стане треньорът, който след 32 години ще изведе националния отбор на европейско първенство.

„Ще съм най-щастливият човек на света женският баскетбол да бъде на друго ниво в България“, завърши Гатева.

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