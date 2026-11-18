ГЕРБ-СДС, ДБ и ПП продължават да настояват президентът Илияна Йотова да свика КСНС заради атаките на търговски кораби край бреговете на България и Румъния. От опозицията смятат, че рисковете пред страната ни изиксват отговор от България.

Според ГЕРБ-СДС, ДБ и ПП продължаващите атаки показват, че досегашната реакция на страната ни не дава резултат. Според Борисов премиерът и правителството се крият по темата и не идват в парламента, КСНС е другото място където власт и опозиция могат да обсъдят ситуацията и да търсят решения.

Ивайло Мирчев от ДБ добави, че Москва е отказала да спре атаките си в Черно море и е поставила неприемливи условия.

От ПП питат докъде стигнаха усилията на управляващите да наложат мир в региона.

Бойко Борисов, ГЕРБ: "Радостната новина от потопените кораби вече е че със сигурност в дълбините на Черно море има газ. Вече имаме газ и можем да го добиваме. Толкова кораби се потопиха, толкова народ. Ние сме се превърнали като пиратска държава. Пиратите шестват, защото правителството не смее да каже кои са пиратите."

Ивайло Мирчев, "Демократична България": "Потъват кораби. Продължават да потъват. Все още никой не знае коя е атакуващата страна и как потъват тези кораби. Дори бяха казали, че единият се е бил преобърнал.За съжаление в България все още управляващите търсят първия потънал кораб, от чието потъване вече може би два месеца минаха. Кой го е потопил? И все още не е ясно."

Радослав Рибарски, "Продължаваме Промяната": "Ами да видим дали президентът Йотова е постигнала мир в Камбоджа, да се върне в България, и я призоваваме да свика Консултативен съвет за национална сигурност. Продължават атаките с дронове, въпреки заявките, включително и в зала, че тези атаки трябва да престанат след разговорите, които премиерът Радев проведе с посланик Митрофанова."

На този етап управляващите не коментират. Очаква се по темата да говори военният министър, който ще бъде изслушан от комисията по отбрана следобед. В момента парламента гледа предложени промени в Закона за хазарта, които имат за цел да наложат пълна забрана на рекламата на хазарт.

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