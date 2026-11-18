Премиерът спешно трябва да дойде на изслушване в Народното събрание, а още по-спешно трябва да бъде свикан Консултативният съвет за национална сигурност, на който да се дадат съответните отговори. Това каза пред журналисти в парламента съпредседателят на "Демократична България" Ивайло Мирчев.
Ивайло Мирчев, съпредседател на ДБ: "Първо, защото на предишния имаше определени решения, определени заявки. Нищо от това не се е случило. Трябва да има нов КСНС, за да видим докъде са нещата. На второ място – потъват кораби. Продължават да потъват. Все още никой не знае коя е атакуващата страна и как потъват тези кораби. За съжаление в България все още управляващите търсят първия потънал кораб, от чието потъване вече може би два месеца минаха. Кой го е потопил? И все още не е ясно. Все още се правят изследвания, все още всичко се изстрелва."
Мирчев подчерта, че турският министър на външните работи е заявил, че има огромен проблем със сигурността в Черно море.
„Имаме огромен проблем със сигурността в Черно море. Огромен проблем имат България и Румъния. А това, което се случва, е, че Русия обвързва спирането на атаките срещу търговски кораби с цялостната архитектура за сигурност. Това не знаете какво означава. Няма да спрем да атакуваме търговски кораби в Черно море, докато не си решим ние проблема."
По повод избора на членове на ВСС от парламента, другият съпредседател на ДБ Божидар Божанов заяви:
Божидар Божанов, съпредседател на ДБ: "Ние настояваме да бъде избран ВСС извън статуквото. Направихме процедурни правила, направихме процес, който е максимално прозрачен, с максимално много изисквани документи. И сме уверени, че има 11 достойни кандидати, които да бъдат подкрепени."
По темата за бюджета за следващата година Божанов каза:
Божидар Божанов, съпредседател на ДБ: "Ние настоявахме и продължаваме да настояваме той да бъде изтеглен и пренаписан, тъй като дефицитът е твърде голям. И от този дефицит произтичат множество рискове, включително за продължаване на повишаването на цените."
Той коментира и промените в Закона за хазарта.
Божидар Божанов, съпредседател на ДБ: Важно е между двете четения да направим така, че да няма вратички, каквито има в сегашния закон. Хазартът е тумор за обществото и затова неговото промотиране трябва да бъде забранено. На следващо място трябва да обмислим и пълната забрана, посочи той. Според него това не е популизъм, защото много българи страдат от тази болест."