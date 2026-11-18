Премиерът спешно трябва да дойде на изслушване в Народното събрание, а още по-спешно трябва да бъде свикан Консултативният съвет за национална сигурност, на който да се дадат съответните отговори. Това каза пред журналисти в парламента съпредседателят на "Демократична България" Ивайло Мирчев.

Ивайло Мирчев, съпредседател на ДБ: "Първо, защото на предишния имаше определени решения, определени заявки. Нищо от това не се е случило. Трябва да има нов КСНС, за да видим докъде са нещата. На второ място – потъват кораби. Продължават да потъват. Все още никой не знае коя е атакуващата страна и как потъват тези кораби. За съжаление в България все още управляващите търсят първия потънал кораб, от чието потъване вече може би два месеца минаха. Кой го е потопил? И все още не е ясно. Все още се правят изследвания, все още всичко се изстрелва."

Мирчев подчерта, че турският министър на външните работи е заявил, че има огромен проблем със сигурността в Черно море.

„Имаме огромен проблем със сигурността в Черно море. Огромен проблем имат България и Румъния. А това, което се случва, е, че Русия обвързва спирането на атаките срещу търговски кораби с цялостната архитектура за сигурност. Това не знаете какво означава. Няма да спрем да атакуваме търговски кораби в Черно море, докато не си решим ние проблема."

По повод избора на членове на ВСС от парламента, другият съпредседател на ДБ Божидар Божанов заяви:

Божидар Божанов, съпредседател на ДБ: "Ние настояваме да бъде избран ВСС извън статуквото. Направихме процедурни правила, направихме процес, който е максимално прозрачен, с максимално много изисквани документи. И сме уверени, че има 11 достойни кандидати, които да бъдат подкрепени."

По темата за бюджета за следващата година Божанов каза:

Божидар Божанов, съпредседател на ДБ: "Ние настоявахме и продължаваме да настояваме той да бъде изтеглен и пренаписан, тъй като дефицитът е твърде голям. И от този дефицит произтичат множество рискове, включително за продължаване на повишаването на цените."

Той коментира и промените в Закона за хазарта.